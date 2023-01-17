標普全球示警：債務飆增 恐重傷經濟

標普全球估計，央行升息可能使全球借款人的償債成本在未來幾年內增加8.6兆美元，並警告稱經濟活動將因此而放緩。

全球主要央行在2022年激進升息以遏制通膨，但對借貸成本上升將引發全球經濟衰退的擔憂也在與日俱增。標普全球在報告中表示：「利息支出增加，讓信用等級較低的政府和企業以及低收入家庭感到壓力。」

標普全球補充稱，隨著債務成本增加，企業對新計畫報酬率的要求也在上升，這一趨勢將抑制未來的商業活動。

標普全球並預測，在更糟糕的情境下，全球債務與國內生產毛額（GDP）的比率，到2030年可能從2022年6月的349%上升到391%，因政府、居民和金融機構大肆舉債。

標普分析師指出，這將意味著全球債務規模較截至2022年6月的300兆美元（與全球GDP比率為349%）急劇上升，因成熟經濟體的債務增速略快於新市場。