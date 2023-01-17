全球六成新增財富 落入1%富豪口袋

國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）16日在瑞士舉行的世界經濟論壇（WEF）上表示，應透過提高稅率等政策，讓億萬富豪人數在2030年前減少一半，實現更平等的世界。

樂施會在「頂級富豪持續存在」（Survival of the Richest）報告中表示，在新冠疫情下，全球億萬富豪的數量和財富，在過去兩年增加一倍，從2020年全球新增的42兆美元財富中，63%由全世界最富有的1%人口擁有。

新冠疫情導致生活成本暴漲、俄烏戰爭造成糧食和能源價格飆漲之際，這些億萬富豪們還變得更加有錢。

自2020年以來，億萬富豪的資產每天增加27億美元，但與此同時，通貨膨脹的速度卻比全球至少17億名勞工的薪資成長還快。