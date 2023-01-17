WEF登場 聚焦五大議題

世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場，與會商界領袖討論的議題不脫地緣政治所造成的經濟風險，有人把焦點放在商品和市場，像是俄烏戰爭之後的能源穩定，或者美國圍堵大陸發展尖端科技；有人關切地緣政治的風險，尤其是台海可能爆發的衝突。

彭博資訊歸納，WEF今年可能討論的五大焦點，包括能源武器化、半導體、台海形勢、友岸外包和美元霸權。

在能源武器化方面，能源處於經濟戰的中心，一方是美國和其盟國，另一方是俄羅斯。雙方都設法將能源當做武器。俄國總統普亭表示 ，俄羅斯不會出售石油給參與美國在內G7集團對俄油實施價格上限的任何國家，目前的上限為每桶60美元。

另外一個重點議題是半導體爭奪戰；半導體已成為全球經濟必爭的戰場。過去一年，拜登政府動用出口管制在內各項措施，阻止中國大陸購置或生產最先進的晶片；同時也啟動520億美元的補貼方案支持國內發展晶片業並重建晶圓製造的能力。北京方面也斥資發展自己的半導體業，只是尖端技術不容易複製，若受限更多，北京可能發動報復。

另外，台海局勢也受到關注；美歐擔心台灣將是下一個由冷戰轉為熱戰的戰場。美國總統拜登已承諾，台灣一旦遭到入侵，將派兵協防。台灣是全球最大晶片製造商台積電的所在地。光是大陸進行封鎖，就可能引發巨大的骨牌效應。

第四個重點議題是友岸外包和補貼；各國政府漸漸願意運用自己的經濟實力作為治國之道，並認為戰略物資只有盟國才值得信賴，即所謂友岸外包（friendshoring）。

第五個討論焦點是美元的霸權地位面臨考驗；愈來愈多國家正設法以美元以外的方式做生意，因為他們發現美國正拿自己的貨幣當做推動外交政策的工具。