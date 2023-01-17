WEF登場 聚焦五大議題

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場。（歐新社）
世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場。（歐新社）

世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場，與會商界領袖討論的議題不脫地緣政治所造成的經濟風險，有人把焦點放在商品和市場，像是俄烏戰爭之後的能源穩定，或者美國圍堵大陸發展尖端科技；有人關切地緣政治的風險，尤其是台海可能爆發的衝突。

彭博資訊歸納，WEF今年可能討論的五大焦點，包括能源武器化、半導體、台海形勢、友岸外包和美元霸權。

在能源武器化方面，能源處於經濟戰的中心，一方是美國和其盟國，另一方是俄羅斯。雙方都設法將能源當做武器。俄國總統普亭表示 ，俄羅斯不會出售石油給參與美國在內G7集團對俄油實施價格上限的任何國家，目前的上限為每桶60美元。

另外一個重點議題是半導體爭奪戰；半導體已成為全球經濟必爭的戰場。過去一年，拜登政府動用出口管制在內各項措施，阻止中國大陸購置或生產最先進的晶片；同時也啟動520億美元的補貼方案支持國內發展晶片業並重建晶圓製造的能力。北京方面也斥資發展自己的半導體業，只是尖端技術不容易複製，若受限更多，北京可能發動報復。

另外，台海局勢也受到關注；美歐擔心台灣將是下一個由冷戰轉為熱戰的戰場。美國總統拜登已承諾，台灣一旦遭到入侵，將派兵協防。台灣是全球最大晶片製造商台積電的所在地。光是大陸進行封鎖，就可能引發巨大的骨牌效應。

第四個重點議題是友岸外包和補貼；各國政府漸漸願意運用自己的經濟實力作為治國之道，並認為戰略物資只有盟國才值得信賴，即所謂友岸外包（friendshoring）。

第五個討論焦點是美元的霸權地位面臨考驗；愈來愈多國家正設法以美元以外的方式做生意，因為他們發現美國正拿自己的貨幣當做推動外交政策的工具。

美國 半導體

延伸閱讀

日本遭指送上「3份投名狀」給美國！中媒示警：美國大喜 中國要小心了

身陷密件案…拜登首訪金恩博士教會 譴責種族主義

度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴

密件門延燒／同遭特檢官調查 川普罵惡棍、拜登允合作

相關新聞

IMF示警：地緣經濟分裂 重傷全球GDP

國際貨幣基金（IMF）發布最新的研究報告指出，國際合作和商業往來減少，可能導致全球經濟萎縮，尤其衝擊低收入國家。IMF將...

WEF登場 聚焦五大議題

世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場，與會商界領袖討論的議題不脫地緣政治所造成的經濟風險，有人把焦點放在商品和市...

美元指數 面臨100大關

隨著市場押注美國聯準會（Fed）即將減緩升息步調，投資人紛紛大舉賣出美元，美元對六種主要貨幣走勢的DXY指數16日盤中跌...

特斯拉 在美市占下滑

根據美國去年最終的電池電動車銷售數據，特斯拉（Tesla）再度占據主導地位，但這並非去年電動車題材的主軸，更值得關注的是...

豐田今年產量 拚衝破千萬輛

日本汽車大廠豐田汽車（Toyota）16日表示，預計2023年生產量為1,060萬輛車，但若零組件供應面臨短缺，預測值將...

歐美企業 資產大縮水

一些全世界最大的企業正面臨和近期收購案相關的數十億美元減記，此時交易潮已被經濟不確定性和高利率的新時期取代。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。