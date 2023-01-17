日IC設計商 上演最猛IPO

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本晶片設計公司索思未來（Socionext）去年10月首次公開發行股票（IPO）以來，股價翻漲將近一倍，成為近來規模相當或更大的新股中表現最佳的股票，反映投資人看好這家公司獨一無二的經營模式。

Socionext去年10月12日上市籌資768億日圓（6.02億美元）、成為日本去年最大的IPO案以來，股價已大漲82%，16日股價收在6,660日圓。

據彭博彙整數據，Socionext創下將近20年來新掛牌股票前三個月表現最佳的股票。在利率上揚、通膨高漲的疑慮下，IPO市況不佳，Socionext成了箇中難得一見的翹楚。

SMBC日興證券分析師花屋武本月發布報告說，由於這家公司「配合客戶特有的需求從系統設計到生產與品質管理的獨特解決方案」，可望產生穩定的營收和獲利成長。

Socionext為客戶開發專用的消費、車用、工業用晶片。企業客戶採用專用晶片已蔚為趨勢，而智原科技、世芯、創意電子都是Socionext的競爭對手。

據報導，除日廠外，Socionext有六成產品委由台灣業者代工，台積電和聯電均為其供應商，去年宣布和台積電合作開發5奈米車用晶片。

Socionext創立於2015年，由富士通半導體和Panasonic旗下的系統晶片事業合併而成。

客戶 IPO 台積電

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