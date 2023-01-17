歐美企業 資產大縮水

一些全世界最大的企業正面臨和近期收購案相關的數十億美元減記，此時交易潮已被經濟不確定性和高利率的新時期取代。

美國媒體與健康醫療企業是過去幾個月來紛紛減記事業單位價值的產業，會計師示警，隨年度財報季即將來臨，還會見到更多減記。

企業須每年至少一次利用和未來現金流、與股票市值比較相關的假設，來評估無形資產的帳面價值，然而，這類假設條件的數字在2022年大幅縮水。

由於通膨引發成本上揚、需求展望轉弱，許多近期被收購的企業可能難以判斷它們的估值，如果計入利率上揚的因素後，可能進一步減損未來現金流的價值。

估值服務公司Stout的常務董事瑪瓦表示：「這是相當不妙的結合。許多企業進行了收購，但表現不如他們的預期。」

全球企業併購交易額在2021年達創紀錄的5.7兆美元，但在2022年急遽放緩。根據路孚特的數據，去年下半年敲定的交易為1.4兆美元，低於上半年的2.2兆美元，是1980年有紀錄以來最大的半年度減幅。

當一家企業收購另一家公司付出溢價時，會以商譽（Goodwill）形式記錄在收購方的資產負債表上。在美國，去年商譽減記規模大增，有時減記的規模足以大到抹除公司一整季的獲利。

根據顧問公司Kroll的蒐集的資料，標普500企業中去年減記商譽最多的十大企業總共減記345億美元，遠高於2021年的61億美元。

至於在歐洲，減記商譽的規模並未增加，根據Kroll的數據，道瓊歐洲Stoxx 600指數減記的前十大公司合計減記64億歐元（69.2億美元），較2021年的170億歐元減少。

Kroll常務董事努內斯說，歐洲公司的財政年度結束時間較晚，報告的頻率也較低，這顯示春季可能會出現更多商譽減值。

Zion研究公司創辦人席翁（David Zion）表示，投資人必須留意，當一家公司減記資產價值時，會連帶提高債務違約風險。