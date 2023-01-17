特斯拉 在美市占下滑
根據美國去年最終的電池電動車銷售數據，特斯拉（Tesla）再度占據主導地位，但這並非去年電動車題材的主軸，更值得關注的是特斯拉的市占率已大幅下滑。
電動車去年占美國新車銷售比重近6%，高於2021年的約3%。去年，美國有30款電動車各自售出逾1,000台車，遠多於2021年的18款車。
特斯拉去年對電動車新車銷售的市占約為65%，低於2021年的約72%；第4季美國市占率約為58%，比2021年同期的78%驟降。
特斯拉市占率下滑，但外界並不認為特斯拉能在任何全球車市維持70%上的市占率。在中國大陸，特斯拉去年電池電池車的市占約為12%；在西歐，特斯拉的電池電動車銷售最終市占介於15%至20%。
特斯拉股價去年市值蒸發6,750億美元。分析師指出，特斯拉的訂單從去年7月後開始下滑，僅五個月時間，特斯拉全球訂單從47.6萬輛下滑至16.3萬輛。
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