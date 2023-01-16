快訊

酒駕累犯男闖紅燈釀2死 中檢認涉「毒駕」今晚聲押

學測考前20分鐘接獲親人過世 她考場痛哭...監考人員舉動超暖心

特斯拉在美市占率下滑 大打價格戰力保龍頭地位

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉市占率持續下滑，執行長馬斯克日前宣布降價，多款熱門電動車售價甚至調降兩成，試圖透過價格戰拉抬買氣，鞏固在電動車市場的龍頭地位。路透
特斯拉市占率持續下滑，執行長馬斯克日前宣布降價，多款熱門電動車售價甚至調降兩成，試圖透過價格戰拉抬買氣，鞏固在電動車市場的龍頭地位。路透

根據美國去年最終的電池電動車銷售數據，特斯拉（Tesla）再度占據主導地位，但特斯拉的市占率已大幅下滑。不過，特斯拉近來在全球降價促銷，試圖拉抬買氣鞏固電動車一哥地位。有分析師指出，此舉有助提振特斯拉銷量，從而強化競爭優勢。

美國2022年電動車總銷量為80萬8,619輛，比2021年的48萬8,397輛勁增約66%；第4季銷量為22萬5,689輛，也高於2021年同期148,997輛。

對電動車這個顛覆汽車業的技術而言，去年表現良好，電動車去年占美國新車銷售比重近6%，高於2021年的約3%。去年，美國有30款電動車各自售出逾1,000台車，遠多於2021年的18款車。

特斯拉去年對電動車新車銷售的市占約為65%，低於2021年的約72%；第4季美國市占率約為58%，比2021年同期的78%驟降。

特斯拉市占率下滑，但外界並不認為特斯拉能在任何全球車市維持70%上的市占率。在中國大陸，特斯拉去年電池電池車的市占約為12%；在西歐，特斯拉的電池電動車銷售最終市占介於15%至20%。

在美國，以前十大電動車銷量來看，特斯拉是唯一擁有多款電動車的電動車賣家。

特斯拉股價去年重挫65%，市值蒸發6,750億美元。分析師指出，特斯拉的訂單從去年7月後開始下滑，僅五個月時間，特斯拉全球訂單從47.6萬輛下滑至16.3萬輛。

市場研究調查機構S&P Global Mobility的報告也指出，儘管特斯拉目前仍是全美最暢銷電動車品牌，但隨著競爭對手推出愈來愈多價格低廉的車款，特斯拉主導地位正在減弱。報告指出，特斯拉在美市占下滑不算意外，但投資人關注的是其市占流失速度。

特斯拉市占率持續下滑，執行長馬斯克日前宣布降價，多款熱門電動車售價甚至調降兩成，試圖透過價格戰拉抬買氣，鞏固在電動車市場的龍頭地位。

CFRA研究機構分析師尼爾森指出，特斯拉降價後獲利率預料下滑，但銷量有望增加，強調這反而有助特斯拉的競爭優勢。

特斯拉 美國 市占率

延伸閱讀

Tesla大降價近40萬元 美國新車主怨：我感覺被騙了

特斯拉大降價一舉跨過15%！電動車時代加速 成未來10年股市飛躍的關鍵

廣州二手車商掛海報「拒收特斯拉」因為收一輛虧18萬！

加長80公分的特斯拉Model 3！乘客只能躺著？

相關新聞

華爾街日報最新調查：經濟學者預測今年美國衰退機率仍達61%

據華爾街日報元月6-10日對71位經濟學者的每季調查結果顯示，儘管通膨開始減退，但受訪學者仍預測未來12個月美國陷入衰退...

暖冬不利普亭天然氣王牌 歐洲爭取到1年能源轉型

自從俄羅斯總統普亭下令他的部隊入侵烏克蘭以來，歐洲各國政府最擔心的問題是：如果俄國停止供應天然氣，究竟會發生甚麼事

每天停12小時！南非缺電危機惡化 總統不去達沃斯了

為解決不斷升級的缺電危機，南非總統拉瑪佛沙取消出席今年的達沃斯世界經濟論壇（WEF）。這場危機正阻礙南非經濟發展。WEF...

無人機助農業 印度2030年成大國

印度地廣人稠，農業卻常常跟不上新科技的步伐，仰賴傳統的人力耕耘。但無人機企業正試圖改變這個狀況，鼓勵農民用無人機來檢測作物的健康、噴灑化肥與農藥，政府更希望因應趨勢，研發各領域的無人機應用，讓印度於2030年成為無人機科技的世界中心。

美公債違約危機 財政部：全力阻止風險

美國公債違約在即？前美國聯邦儲備理事會（美聯儲）副主席、現任美國財政部長葉倫在13日警告，美國公債將於19日達到法定上限，如果美國國會不立即採取行動，會在2023年6月面臨違約的風險。美國各方也明確表示，必須用盡手段阻止一切可能違約的情況發生。

物價飆只是「暫時」？通膨出現減緩 物價已難回到疫前

據最新公布12月消費者物價指數，顯示通膨已有減緩跡象，似乎驗證聯準會(Federal Reserve)官員先前的預測，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。