2022全球十大熱門下載app TikTok連3年奪冠

中央社／ 波士頓16日綜合外電報導
美國市場研究公司Apptopia調查，2022年全球十大熱門下載app排行榜，TikTok連3年奪冠。 美聯社
美國市場研究公司Apptopia調查，2022年全球十大熱門下載app排行榜，TikTok連3年奪冠。 美聯社

根據美國市場研究公司Apptopia調查，2022年全球十大熱門下載app排行榜TikTok連3年奪冠，臉書掉到第8。隨著疫情降溫，因遠距工作和學習爆紅的視訊軟體Zoom這次跌落10名外。

根據Apptopia統計，TikTok的母公司北京字節跳動還有另外一款app（應用程式）影音剪輯軟體CapCut，連續第2年擠進排行榜前10名。

另外，2022年全球十大熱門下載app榜單中，臉書（Facebook）母公司Meta包辦了3名，分別是第2名的Instagram、第3名的WhatsApp，以及從2021年的第3退到第8名的臉書。

擠進2022年全球十大熱門下載app榜單中有2款手機遊戲，分別是名列第7的「地鐵跑酷」（Subway Surfers）和排名第9的大型多人派對淘汰賽Stumble Guys。

地鐵跑酷是一款2012年發行的不停跑者遊戲，推出以來長年盤踞手機遊戲類下載冠亞軍。

其餘2022年十大熱門下載app中，還有名列第5的Snapchat、第6的Telegram及第10的Spotify。

Apptopia每年公布全球十大熱門下載app排行榜，目前已經進行到第6個年頭。

TikTok 北京 疫情

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