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巿場不確定投資人保守 印度ShareChat宣布裁員20%

中央社／ 班加羅爾16日綜合外電報導

新創公司面臨投資人要求削減成本的日增壓力，淡馬錫控股（Temasek ）和谷歌（Google）都有持股的印度本土短影音分享平台ShareChat今天宣布裁減約2成員工。

ShareChat執行長薩奇迪瓦（Ankush Sachdeva）在路透社看到的內部備忘錄中指出：「巿場日益形成共識，當前全球經濟下行將會持續更久，因此很遺憾地，我們必須縮減團隊規模，尋求更節省成本。」

根據資訊和分析公司Venture Intelligence，印度新創公司去年募資240億美元，比2021年少1/3。股海波濤洶湧，全球科技股受到重創，投資人對於股票估值過高更加謹慎。為求盈利，印度的新創公司近月來已經裁減數以千計員工。

ShareChat指出，過去半年期間針對包括行銷和基礎設施在內的整體業務各個層面「積極投入成本優化」。

ShareChat發言人說：「資金取得更加昂貴，企業必須確定賭注優先次序，只投資最有可能具有成效的計畫。我們的目標是安度2023和2024年全球經濟不確定情勢。」

根據官網，總部設在南印班加羅爾（Bengaluru）的ShareChat估值50億美元，聘用逾2200名員工，在印度、美國和歐洲都持續擴張團隊。

印度 團隊

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