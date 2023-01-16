無人機助農業 印度2030年成大國

印度地廣人稠，農業卻常常跟不上新科技的步伐，仰賴傳統的人力耕耘。但無人機企業正試圖改變這個狀況，鼓勵農民用無人機來檢測作物的健康、噴灑化肥與農藥，政府更希望因應趨勢，研發各領域的無人機應用，讓印度於2030年成為無人機科技的世界中心。

無人機檢視作物

《BBC》報導，近期在印度奧迪薩邦，農民將獲得利用無人機種植各種作物的協助，如在印度全國農業和農村發展金融機構（NABARD）的支持，許多印度的鄉村地點，已經能用農業無人機完成農業工作，對農作物噴灑農藥和化肥

「不倚靠科技的務農，已經是不可能的事情了，」習慣使用無人機協助種植的農民庫瑪指出，尤其勞動力都前往都市或工廠工作，農業部門根本找不到足夠的人手。印度政府也祭出政策補助與農業貸款等方式，以增加農業接觸新科技的誘因，拓展農業部門的產量。

目前無人機除了協助噴灑農業與化肥之外，還能有檢測水位、觀察農作物生長狀況的功能。印度無人機企業「Garuda Aerospace」的創辦人賈帕克什表示，無人機能夠幫助農業產量提升，甚至大量減少灌溉用水、殺蟲劑的用量，還能比一般勞動力照顧更多的農地。

無人機的世界中心

《外媒》報導，無人機應用範圍愈來愈廣泛，除了農業之外，印度也希望能夠成為「無人機的世界中心」，目標於2030年，印度在無人機市場的製造產值能達到230億美金。

專家呼籲，政府需要提供獎勵研發的環境，並提供足夠的融資給業與新創公司。其中，產學合作也不可或缺，必須補貼人力資源培訓和發展技能成本，並在學術機構安排研究、開發、製造和服務的相關課程。

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