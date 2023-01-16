快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

無人機助農業 印度2030年成大國

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

印度地廣人稠，農業卻常常跟不上新科技的步伐，仰賴傳統的人力耕耘。但無人機企業正試圖改變這個狀況，鼓勵農民用無人機來檢測作物的健康、噴灑化肥與農藥，政府更希望因應趨勢，研發各領域的無人機應用，讓印度於2030年成為無人機科技的世界中心。

無人機檢視作物

BBC》報導，近期在印度奧迪薩邦，農民將獲得利用無人機種植各種作物的協助，如在印度全國農業和農村發展金融機構（NABARD）的支持，許多印度的鄉村地點，已經能用農業無人機完成農業工作，對農作物噴灑農藥和化肥

「不倚靠科技的務農，已經是不可能的事情了，」習慣使用無人機協助種植的農民庫瑪指出，尤其勞動力都前往都市或工廠工作，農業部門根本找不到足夠的人手。印度政府也祭出政策補助與農業貸款等方式，以增加農業接觸新科技的誘因，拓展農業部門的產量。

目前無人機除了協助噴灑農業與化肥之外，還能有檢測水位、觀察農作物生長狀況的功能。印度無人機企業「Garuda Aerospace」的創辦人賈帕克什表示，無人機能夠幫助農業產量提升，甚至大量減少灌溉用水、殺蟲劑的用量，還能比一般勞動力照顧更多的農地。

無人機的世界中心

外媒》報導，無人機應用範圍愈來愈廣泛，除了農業之外，印度也希望能夠成為「無人機的世界中心」，目標於2030年，印度在無人機市場的製造產值能達到230億美金。

專家呼籲，政府需要提供獎勵研發的環境，並提供足夠的融資給業與新創公司。其中，產學合作也不可或缺，必須補貼人力資源培訓和發展技能成本，並在學術機構安排研究、開發、製造和服務的相關課程。

【更多精采內容，詳見

印度 農民

延伸閱讀

網友讚爆！南投「卡娜赫拉燈會」一路陪玩到元宵，「12座氣球偶燈、水舞無人機展演」一次看

影／引進印度製新車有先例！五門Suzuki Jimny越野車好像可以期待一下

俄烏戰事立大功 無人機將成未來戰爭要角

積極進軍海外！比亞迪搶佔印度車市擴大生產銷售

相關新聞

分析師預期歐洲央行夏季前再升息5碼 利率3.25%見頂

根據彭博資訊訪調分析師的看法，市場預期歐洲央行（ECB）的抗通膨之戰可能會在年中告一段落，最快7月逆轉升息行動，儘管歐洲...

上市來大漲逾八成 這家日商IC設計業成近期全球最強IPO

日本晶片設計公司索思未來（Socionext）去年10月首次公開發行股票（IPO）以來，股價翻漲將近一倍，成為近來規模相...

每天停12小時！南非缺電危機惡化 總統不去達沃斯了

為解決不斷升級的缺電危機，南非總統拉瑪佛沙取消出席今年的達沃斯世界經濟論壇（WEF）。這場危機正阻礙南非經濟發展。WEF...

無人機助農業 印度2030年成大國

印度地廣人稠，農業卻常常跟不上新科技的步伐，仰賴傳統的人力耕耘。但無人機企業正試圖改變這個狀況，鼓勵農民用無人機來檢測作物的健康、噴灑化肥與農藥，政府更希望因應趨勢，研發各領域的無人機應用，讓印度於2030年成為無人機科技的世界中心。

美公債違約危機 財政部：全力阻止風險

美國公債違約在即？前美國聯邦儲備理事會（美聯儲）副主席、現任美國財政部長葉倫在13日警告，美國公債將於19日達到法定上限，如果美國國會不立即採取行動，會在2023年6月面臨違約的風險。美國各方也明確表示，必須用盡手段阻止一切可能違約的情況發生。

物價飆只是「暫時」？通膨出現減緩 物價已難回到疫前

據最新公布12月消費者物價指數，顯示通膨已有減緩跡象，似乎驗證聯準會(Federal Reserve)官員先前的預測，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。