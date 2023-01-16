美公債違約危機 財政部：全力阻止風險

美國公債違約在即？前美國聯邦儲備理事會（美聯儲）副主席、現任美國財政部長葉倫在13日警告，美國公債將於19日達到法定上限，如果美國國會不立即採取行動，會在2023年6月面臨違約的風險。美國各方也明確表示，必須用盡手段阻止一切可能違約的情況發生。

美國公債

美國公債向來被視為最安全、違約風險最低的投資商品，各國都有人投資美國公債。再加上美國公債（債券）為固定收益商品，不受利率波動影響。因此，美國公債被絕大多數的投資人視為避險的工具。

對美國政府而言，發行公債的目的是為了滿足政府的法定義務，包括醫療照護、社會安全、國債利息以及軍隊支出等費用。但在新冠疫情以及俄烏戰爭的影響下，各項支出不斷增加，更超過原本所預期的金額。

公債違約危機

據《CNBC》報導，美國財政部長葉倫在13日表示，若美國國會不提高美國公債的法定限額，美國公債將會在19日達到上限，並且會在今年六月面臨違約風險。

因此葉倫也寫信給眾議院長麥卡錫，表達該事件的急迫性。《葉倫寫給眾議院長凱文的信》中提及，美國國會2021年12月才將美國公債的法令限額提高到31兆美元，但顯然無法滿足所需。

不能違約的壓力

葉倫在信中也強調，美國兩大政黨（民主黨、共和黨）、財政部以及總統都已經聲明，絕對不能讓美國的任何公債面臨違約的風險。畢竟作為全球最大的經濟體，如果政府發行的債券違約，將會重創美國在全球經濟的地位，且必定會在俄烏戰爭以及疫情籠罩全球的狀況下，對全球經濟的穩定造成巨大的傷害。

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