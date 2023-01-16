快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

美公債違約危機 財政部：全力阻止風險

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導

美國公債違約在即？前美國聯邦儲備理事會（美聯儲）副主席、現任美國財政部長葉倫在13日警告，美國公債將於19日達到法定上限，如果美國國會不立即採取行動，會在2023年6月面臨違約的風險。美國各方也明確表示，必須用盡手段阻止一切可能違約的情況發生。

美國公債

美國公債向來被視為最安全、違約風險最低的投資商品，各國都有人投資美國公債。再加上美國公債（債券）為固定收益商品，不受利率波動影響。因此，美國公債被絕大多數的投資人視為避險的工具。

對美國政府而言，發行公債的目的是為了滿足政府的法定義務，包括醫療照護、社會安全、國債利息以及軍隊支出等費用。但在新冠疫情以及俄烏戰爭的影響下，各項支出不斷增加，更超過原本所預期的金額。

公債違約危機

據《CNBC》報導，美國財政部長葉倫在13日表示，若美國國會不提高美國公債的法定限額，美國公債將會在19日達到上限，並且會在今年六月面臨違約風險。

因此葉倫也寫信給眾議院長麥卡錫，表達該事件的急迫性。《葉倫寫給眾議院長凱文的信》中提及，美國國會2021年12月才將美國公債的法令限額提高到31兆美元，但顯然無法滿足所需。

不能違約的壓力

葉倫在信中也強調，美國兩大政黨（民主黨、共和黨）、財政部以及總統都已經聲明，絕對不能讓美國的任何公債面臨違約的風險。畢竟作為全球最大的經濟體，如果政府發行的債券違約，將會重創美國在全球經濟的地位，且必定會在俄烏戰爭以及疫情籠罩全球的狀況下，對全球經濟的穩定造成巨大的傷害。

【更多精采內容，詳見

美國 葉倫 俄烏戰爭

延伸閱讀

日媒：中國在人工智慧研究產出和質量上均擊敗美國

葉倫稱美聯邦支出上限19日觸頂 促國會盡快提高政府債限

兩國關係將緩解？葉倫想訪華：深化美中經濟接觸

葉倫：對訪中持開放態度 尋求加深美中經濟往來

相關新聞

每天停12小時！南非缺電危機惡化 總統不去達沃斯了

為解決不斷升級的缺電危機，南非總統拉瑪佛沙取消出席今年的達沃斯世界經濟論壇（WEF）。這場危機正阻礙南非經濟發展。WEF...

分析師預期歐洲央行夏季前再升息5碼 利率3.25%見頂

根據彭博資訊訪調分析師的看法，市場預期歐洲央行（ECB）的抗通膨之戰可能會在年中告一段落，最快7月逆轉升息行動，儘管歐洲...

上市來大漲逾八成 這家日商IC設計業成近期全球最強IPO

日本晶片設計公司索思未來（Socionext）去年10月首次公開發行股票（IPO）以來，股價翻漲將近一倍，成為近來規模相...

無人機助農業 印度2030年成大國

印度地廣人稠，農業卻常常跟不上新科技的步伐，仰賴傳統的人力耕耘。但無人機企業正試圖改變這個狀況，鼓勵農民用無人機來檢測作物的健康、噴灑化肥與農藥，政府更希望因應趨勢，研發各領域的無人機應用，讓印度於2030年成為無人機科技的世界中心。

美公債違約危機 財政部：全力阻止風險

美國公債違約在即？前美國聯邦儲備理事會（美聯儲）副主席、現任美國財政部長葉倫在13日警告，美國公債將於19日達到法定上限，如果美國國會不立即採取行動，會在2023年6月面臨違約的風險。美國各方也明確表示，必須用盡手段阻止一切可能違約的情況發生。

物價飆只是「暫時」？通膨出現減緩 物價已難回到疫前

據最新公布12月消費者物價指數，顯示通膨已有減緩跡象，似乎驗證聯準會(Federal Reserve)官員先前的預測，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。