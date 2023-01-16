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台灣仍穩坐半導體龍頭 巴克萊指產業中長期前景多變

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台灣2022年IC晶片出口連七年增長，鞏固全球半導體業的領導地位。路透
台灣2022年IC晶片出口連七年增長，鞏固全球半導體業的領導地位。路透

彭博資訊報導，台灣2022年IC晶片出口連七年增長，進一步鞏固在全球半導體業的領導地位，巴克萊銀行分析指出，美國在內其他國家設廠增產晶片的努力不會立即削弱台灣重要性。

根據財政部數據，作為電子設備、電腦和智慧手機關鍵部件的IC晶片出口年增18.4%，這也是連續第三年出現兩位數成長。

巴克萊銀行經濟學家Bum Ki Son向彭博資訊表示：「我們認為，台灣短期內在半導體產業不可替代。」

Son說，台灣在半導體業的重要性取決於台積電（2330）等巨擘的產出，台積電在全球半導體製造的市占超過一半，尤其是在尖端晶片。

台積電的投資決策，例如在亞歷桑納州建在美的第一座先進製程晶片廠，也讓台灣對美國等地保有重要性。

根據巴克萊銀行的Son，半導體業的多元化未來取決於半導體廠的興建地點。他列舉台積電赴新加坡和日本設廠、英特爾到越南投資，以及鴻海（2317）結盟Vedanta Resources要在印度合資建晶圓廠等多項潛在計畫，可能對此一行業產生持久影響。

他說，中長期前景因此更「多變」，尤其是當中美貿易衝突和新冠疫情持續凸顯供應鏈集中的脆弱性。

半導體 台積電 美國

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