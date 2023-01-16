日松阪牛出口 將增12倍

和神戶牛一起被視為日本最頂級和牛的松阪牛，今年將放眼美國、東南亞和中東等海外市場，出口額預料也將一飛沖天。

日經新聞報導，日本三重縣松阪市的牛肉製造商和地方代表協會，預計將把2023年度的松阪牛出口配額，放寬至300頭牛，是2022年度的13倍。

在擴增的配額中，約100頭牛的肉預料將出口的美國等只接受最受歡迎部位的市場。

此外，在生產商的期盼下，松阪牛今年3月也將首次在杜拜舉辦行銷活動；高級和牛據傳大受阿拉伯聯合大公國富豪的歡迎。

松阪牛從2021年度開始正式商業出口，但為避免國內短缺，而設有數量限制。但隨著新冠疫情導致日本國內需求銳減，業者對把松阪牛出口到其他市場的興趣已升高。

松阪牛2020年上半年的東京價格一度跌破每公斤3,000日圓（當時約27美元），跌到過去罕見的水準；當地產業協會同年8月組成出口委員會。

該委員會表示，松阪牛雖然在日本國內非常有名，但國際知名度卻不及大量出口的神戶牛和近江牛。