投資機構預測，美國投資人將放眼海外股市，押注歐洲及其他國際性股市的價值更具魅力。

美股今年來雖然反彈，表現仍遠遜於國際股市。道瓊歐洲Stoxx 600指數已從去年第3季末的低點回升約17%，MSCI美國以外股價指數更回升逾20%，同期美股標普500指數僅反彈11%。

投資機構指出，歐洲這個冬季氣候相對溫暖，免於陷入能源危機，因而嘉惠歐股。受到原料商品價格趨穩、中國大陸經濟解封及美元貶值等利多的支撐，歐股表現可望持續優於美股。

美國銀行全球研究部門預測，2023年全球股市將「輾壓」美股。愛馬仕投資管理公司國際股市主管舒茲表示，客戶投入美國以外市場的資金額已超過美國；該公司對股市的評等已從「溫和看跌」轉為「溫和正向」，完全是因為加碼國際股市部位。景順集團也將投資重點轉向國際股市。

分析師指出，科技股在標普500指數的比重達26%，在道瓊歐洲Stoxx 600指數的比重僅7%，而利率上升尤其不利科技股，且歐股的金融類股占比偏高，因此歐股指數表現優於美股。