亞太永續債發行 一枝獨秀

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在去年的世界金融市場動盪中，全球的永續債券發行量也銳減，但亞太地區一枝獨秀，受惠於當地的強勁需求，發行量逼近歷史新高。分析師表示，今年亞太的永續債券發行活動，預料將因政府和企業的減碳計畫而維持暢旺。

路孚特數據顯示，去年亞太地區與環境、社會和治理（ESG）主題相關的債券發行活動，共籌得1,420億美元，僅略低於2021年的紀錄新高1,440億美元；相較下，歐美去年的總發行量下滑了30%以上。

市場參與者表示，去年亞洲永續債券發行活動熱絡的主因，包括亞洲綠化大量電網造成供應增加，還有最大發行者中國大陸的人民幣利率低迷。巴克萊亞太永續資本市場主管賈瓦爾表示，亞太地區以本幣計價的永續債券發行量增加，彌補了跨境市場活動的下滑。

中國大陸實體去年發行的ESG債券金額為840億美元，比前年增加約6%，占了亞太地區總發行量的59.3%。當地發行者也利率比西方國家更低且穩定而受惠；中國大陸的3年期公債殖利率約為2.5%，低於美國的3.9%左右。

南韓去年的ESG債券發行量金額200億美元，高居亞洲第二；菲律賓的發行量則翻增一倍多至近80億美元。

法國巴黎資產管理公司資深ESG分析師歐陽軒生（音譯）表示，亞洲的國內資本市場已發展多年，規模相當深厚，因此本幣（債券）需求持續強勁。

分析師表示，亞洲的綠化承諾規模龐大，例如北京承諾2030年前要提高風力和太陽能發電量近一倍，意味著仍須大量籌資，有望帶動更多永續投資流向亞洲。

資本市場 北京

延伸閱讀

海外債券投資正夯 元富證海外債券電子交易上線

2023年還能買債券…要等到降息嗎？ 專家：上半年是好時機

ESG企業債 穩中求勝

助毛小孩實踐ESG生活？信義房屋分享「由下而上」的永續心法

相關新聞

加密幣市場2023開門紅 比特幣半個月飆漲25%

加密貨幣市場2023年「開門紅」，一掃去年陰霾，比特幣今年以來累計大漲超過兩成，一度漲破21,000美元，為去年11月以...

美晶片投資 二年砸6兆元

美國近年來已完全體認到現在半導體與石油一樣，是現代經濟的關鍵，因而正斥資數百億美元以確保供應無虞，除了補貼，美國商務部更...

勞工加薪幅度 25年最高

由於美國勞動市場維持緊俏，留在工作崗位的員工正獲得數十年來最大幅度的加薪。根據亞特蘭大聯邦準備銀行的數據，去年11月留任...

日圓鹹魚翻生 躍匯市新寵

去年表現最疲軟的主要貨幣日圓，今年來正鹹魚翻生，上周升抵七個月最高，已成為目前最火熱的匯市題材，主因為在美國聯準會（Fe...

歐盟擬放寬綠能補助

歐盟正在考慮放寬成員國補助乾淨能源科技產品的補助限制，以支持當地企業，並反制美國的氣候法規。

薪資不平等現象反轉

美國在過去兩年最重要的經濟發展，可能是不同勞工階層的變化，遠距工作、去全球化及科技發展停滯等因素已開始侵蝕部分高等技術工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。