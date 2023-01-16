標普500企業獲利恐減10%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

華爾街的上季財報顯示，美國大銀行正囤積資本以備戰不確定的前景之際，接下來可能會有更多企業顯露經濟衰退的初步跡象。美國銀行預估，標普500指數成份企業今年的獲利將下滑10%，高盛也建議投資人應為經濟硬著陸做好準備。

雖然投資人正歡慶通膨觸頂前景、經濟可能軟著陸，彭博資訊策略師說，由於成本仍在增加、利率上升開始造成衝擊、消費者支出下降，財報季將透露美國企業開始陷入「盈餘衰退」，且將一直持續到今年下半年。

美國銀行的股票及量化策略部門主管蘇布拉瑪尼安說，企業獲利預估可能遭下修，美銀預測，今年標普500指數成份企業的每股盈餘將為200元，意味著獲利將下滑10%，也遠低於華爾街共識的231.05美元。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森也說，無論經濟是否陷入衰退，華爾街對今年企業獲利的預估仍「過高」，並警告，在企業財報及財測欠佳的壓力下，本季美股可能跌約25%。

高盛的柯斯汀等策略師建議，雖然目前市場預期經濟將會軟著陸，股票投資人在布局投資時，應考慮更糟結果，也就是硬著陸。高盛預估的基本情境仍是軟著陸，但企業獲利下修正顯露硬著陸的可能性，若美國經濟硬著陸，企業獲利可能下滑11%。

摩根大通私人銀行全球策略師法勒預期，在經濟衰退風險上升、庫存高於正常水準，及工資壓力下，企業管理層的說法將趨於謹慎。

經濟衰退 美國 華爾街

延伸閱讀

俄前總統又發驚人之語：日相岸田文雄向美國屈從 返國後應切腹自殺

不是金雞母！高盛「這部門」去年前三季稅前損失12億美元

裁員潮擴大 高盛、貝萊德裁減人員 接著可能是消費產業

高盛：美國一些過熱蛋黃區房價恐大跌25%

相關新聞

加密幣市場2023開門紅 比特幣半個月飆漲25%

加密貨幣市場2023年「開門紅」，一掃去年陰霾，比特幣今年以來累計大漲超過兩成，一度漲破21,000美元，為去年11月以...

美晶片投資 二年砸6兆元

美國近年來已完全體認到現在半導體與石油一樣，是現代經濟的關鍵，因而正斥資數百億美元以確保供應無虞，除了補貼，美國商務部更...

勞工加薪幅度 25年最高

由於美國勞動市場維持緊俏，留在工作崗位的員工正獲得數十年來最大幅度的加薪。根據亞特蘭大聯邦準備銀行的數據，去年11月留任...

日圓鹹魚翻生 躍匯市新寵

去年表現最疲軟的主要貨幣日圓，今年來正鹹魚翻生，上周升抵七個月最高，已成為目前最火熱的匯市題材，主因為在美國聯準會（Fe...

歐盟擬放寬綠能補助

歐盟正在考慮放寬成員國補助乾淨能源科技產品的補助限制，以支持當地企業，並反制美國的氣候法規。

薪資不平等現象反轉

美國在過去兩年最重要的經濟發展，可能是不同勞工階層的變化，遠距工作、去全球化及科技發展停滯等因素已開始侵蝕部分高等技術工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。