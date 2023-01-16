標普500企業獲利恐減10%

在華爾街的上季財報顯示，美國大銀行正囤積資本以備戰不確定的前景之際，接下來可能會有更多企業顯露經濟衰退的初步跡象。美國銀行預估，標普500指數成份企業今年的獲利將下滑10%，高盛也建議投資人應為經濟硬著陸做好準備。

雖然投資人正歡慶通膨觸頂前景、經濟可能軟著陸，彭博資訊策略師說，由於成本仍在增加、利率上升開始造成衝擊、消費者支出下降，財報季將透露美國企業開始陷入「盈餘衰退」，且將一直持續到今年下半年。

美國銀行的股票及量化策略部門主管蘇布拉瑪尼安說，企業獲利預估可能遭下修，美銀預測，今年標普500指數成份企業的每股盈餘將為200元，意味著獲利將下滑10%，也遠低於華爾街共識的231.05美元。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森也說，無論經濟是否陷入衰退，華爾街對今年企業獲利的預估仍「過高」，並警告，在企業財報及財測欠佳的壓力下，本季美股可能跌約25%。

高盛的柯斯汀等策略師建議，雖然目前市場預期經濟將會軟著陸，股票投資人在布局投資時，應考慮更糟結果，也就是硬著陸。高盛預估的基本情境仍是軟著陸，但企業獲利下修正顯露硬著陸的可能性，若美國經濟硬著陸，企業獲利可能下滑11%。

摩根大通私人銀行全球策略師法勒預期，在經濟衰退風險上升、庫存高於正常水準，及工資壓力下，企業管理層的說法將趨於謹慎。