美國在過去兩年最重要的經濟發展，可能是不同勞工階層的變化，遠距工作、去全球化及科技發展停滯等因素已開始侵蝕部分高等技術工作者的優勢，有望翻轉薪資不平等現象，問題是這個現象將維持多久。

華爾街日報（WSJ）報導，在新冠疫情爆發前數十年， 薪資和技術較低的計時人員，工資都落後於具備技術的工作者、大學畢業生、公司管理層及專業人士。但在過去兩年的新冠疫情期間，這個趨勢大幅反轉。

2020年2月起，美國企業員工的平均薪資調漲15%，光是生產線和非管理層的員工薪資就調漲17%，意味管理職的薪資增幅已落後非管理職。麻省理工學院（MIT）的調查顯示，由於基層員工薪資持續上調，薪資不平等現象持續改善，為40年來首見。調查也發現，較年輕的高中畢業生，是少數幾個薪資漲幅領先通膨的族群之一。

這部分要歸因於新冠疫情促使願意從事傳統低薪工作的人減少，許多人退出勞動市場、退休或者染疫病故，導致基層員工人力短缺，這個現象可能隨疫情平息而消失，因此還不確定能否延續。

不過，市場有理由相信，有更深層的因素使然。過去數十年來，科技日新月異、全球化及資訊經濟崛起等因素，都有利高收入者，但這些力量正逐漸減弱。