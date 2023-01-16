歐盟正在考慮放寬成員國補助乾淨能源科技產品的補助限制，以支持當地企業，並反制美國的氣候法規。

彭博資訊報導，知情人士透露，歐盟內部市場執委布勒東不排除允許成員國各自補助太陽能板和電池等產品，類似歐盟去年允許各國補助半導體生產一般。這個構想名為「乾淨科技法案」（Clean Tech Act），包含調整允許規範。

布勒東希望近期調整國家補助規則，以幫助面臨高能源成本的產業，並對抗美國的補貼政策。他已持續奔走歐洲各國，希望各國領袖支持他的願景，推出一項能和美國通膨削減法案（IRA）相匹敵的計畫。歐洲主張，IRA歧視歐洲企業，可能吸引資金流向美國。

但布列東的願景需要調整國家紓困規定、並提高歐盟層級的資金，預料將在各國、以及執委之間引發爭論。許多人擔心新的補貼措施只會嘉惠法國和德國，並掀起和美國之間的補貼競賽。歐盟競爭執委薇絲塔格13日說，在目前允許補貼企業能源成本的規範下，德國和法國受惠最多，因為不是每個國家都有相同的財政餘裕。