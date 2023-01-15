他16歲被判刑 獄中整潔競賽第一名找到長才！出獄後創清潔公司「年收逾450萬」

摘要 1. 別讓過去定義你的未來！CNBC報導，佛州清潔公司「污垢大師」（The Dirt Master）創辦人麥肯齊（Marquis Mckenzie Sr.）雖然16歲入獄，但如今32歲的他，年收入約450萬新台幣。 2. 他出獄後求職屢屢被拒，因此決定自己創業。而動機，正是源自坐牢期間，因為被分配到清潔工作，他有了一技之長。 3. 美國智庫調查發現，超過一半更生人出獄後，無法在1年內找到穩定工作，其中4分之3，會在3年內再次遭逮捕。如今「污垢大師」已經轉虧為盈，並致力為更生族群提供就業機會。

「你的過去不能定義你的未來。」沒人比美國佛州清潔公司「污垢大師」（The Dirt Master）創辦人麥肯齊（Marquis Mckenzie Sr.）更懂這句話。

32歲的麥肯齊，如今年收入達15萬美元（約合新台幣456萬元），而且與妻子育有3個小孩，過著人人稱羨的生活；但其實，他年輕時，曾有過一段再怎麼努力，卻無法洗刷掉汙點的歲月。

被貼上永久標籤，出獄後仍被社會排擠

麥肯齊15歲便從高中輟學，當時對未來不抱任何期待，開始在街頭遊蕩、與年長的陌生人混在一起；16歲時，他持槍械搶劫，被判處24個月監禁、及4年緩刑。

「那是毫無理由、一時的衝動；我唯一記得的是，我媽媽在法庭上哭著求法官，給我第二次機會，」他向記者回憶，「但法官只回答：『抱歉，這不是我能控制的。』」

在美國的監獄，打鬥互毆、刺傷是每天的家常便飯。不過，他很幸運被分配到清潔打雜的工作，在打掃監獄舍房的過程中，意外獲得了內心上的平靜，得以暫時脫離外在的高壓。

因為全心投入打掃，他自己的舍房，甚至連續6個月獲評為監獄整潔競賽第一名。這份成就感進一步激勵他向上，他在獄中靠著自學拿到了美國「普通教育發展證書」（GED），代表即使沒有高中畢業，也能讀大學。

2008年，麥肯齊出獄後，本想攻讀幼兒教育相關的學位；然而，他在申請學院的階段，卻因為「坐過牢」這個標籤而被勸退，之後轉換求職，同樣屢屢碰壁，重挫他的信心。

「我只想幫助其他人；但當我看到那些申請表格，有一欄會問：『你曾經被判重罪嗎？』我就完全沒希望了，」他表示。

厭倦了機會之窗一扇扇在眼前被關上，他決定，成為主動打開另一扇窗的人。

人生最黑暗期，反成轉機、創造使命

麥肯齊決定自己當老闆。因為申請創業或商業保險時，他完全不需要告知犯罪紀錄，而他的靈感，正是來自那段導致他被社會排斥的坐牢時期。

「既然我在（獄中）能藉由打掃獲得認同，在外面能有多難？我要清的建築，絕對不比監獄髒。」2015年，他創辦了「污垢大師」，先是在地方社區建立起良好聲譽，進而獲得房地產商Avalon Park Group的商業補助，拓展業務至整個奧蘭多大都會區。

如今，「污垢大師」不只成為一間正式的有限責任公司（LLC），且於7年內成功轉虧為盈，獲利逾9萬美元（約合新台幣280萬元）。

雖然規模無法與大型上市企業相提並論，但對麥肯齊而言，開公司的目的不是賺大錢，而是要幫助與他有同樣困難的人。截至2022年底，他已經雇用了約80名更生人員工。

不僅如此，他除了是「污垢大師」的CEO，同時還在佛州權利恢復聯盟（Florida Rights Restoration Coalition）兼職，致力為更生族群爭取恢復投票權。即使白天要到該聯盟上班、晚上去打掃，1週經常得工作80小時，反而讓他覺得人生充滿了目標。

事實上，美國智庫布魯金斯研究院（The Brookings Institution）調查發現，超過一半更生人出獄後，無法在1年內找到穩定工作。且因為重返社會的障礙重重，其中多達4分之3的人，會在3年內再次犯罪而遭逮捕。

「我當時做了瘋狂的舉動，但犯罪會為你貼上一輩子的標籤，」麥肯齊希望用得來不易的創業之路，回饋給那些走出司法體系的人，「糟糕的過去不該阻礙你，要為未來奮鬥，取得成功。」

資料來源：CNBC、The Dirt Master、ClickOrlando

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