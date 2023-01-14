美國通膨大逆轉！克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

經濟學家克魯曼表示，12日公布的美國12月消費者物價指數（CPI）報告捎來真的、真的好消息，今年要對通膨展望保持悲觀，是愈來愈難了。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，12月CPI月比數據不但未升高，還稍稍下滑，雖說不應過度解讀，既因主要受汽油跌價等特殊因素驅動，也因單月數據雜訊多；但即使剔除波動大的食物和能源價格並以數月平均值（藉此過濾掉雜訊）來看，結果仍指向「通膨正快速趨緩」。

那麼，悲觀看待通膨展望的人士，該怎麼辦？聯準會（Fed）依據相當狹隘的指標，已決定對通膨保持悲觀。儘管通膨漸入佳境已一段時日，Fed堅稱通膨依然熾熱，檢視基礎指標（尤其是「剔除居住成本的核心服務價格」）便知，因此抗通膨之戰不可太早鬆懈。

樂觀派與悲觀派角色對調

但克魯曼認為，現在要堅持悲觀的通膨論調，愈來愈難自圓其說。這可說是「詭異的角色對調」。

這波通膨剛竄起時，一群經濟學家（包括克魯曼）組成所謂「暫時隊」（Team Transitory），辯稱通膨上揚只是疫情相關亂象導致的暫時現象，不久就會消退。不料疫情一波接一波，全球供應鏈亂了套，又爆發俄烏戰爭，以致通膨演變成久久揮之不去的問題。

隨著通膨升得更高、持續更久，為「通膨暫時性」辯護的論點也愈來愈薄弱。有一陣子，樂觀派人士持續從通膨指標中剔除掉看似遭扭曲的項目，辯稱其餘項目看來沒問題。然而，隨著高通膨擴及愈來愈廣泛的產品與服務，這種「剔除法」難以為繼，終究不得不承認這是遍及整個經濟的問題。

不過，風水輪流轉，現在輪到通膨悲觀派落居下風了。克魯曼說，悲觀派現在或許正重蹈一年半前樂觀派「削足適履」的覆轍：用愈來愈狹隘的指標自圓其說。

克魯曼強調，剔除食物和能源價格的傳統「核心」通膨，多年來一直是衡量通膨十分有用的工具，但近年來不怎麼管用，主因是疫情造成物價波動劇烈，而且不只是食物和能源價格如此，二手車也是。此外，居家上班助長住屋需求則導致房租飆漲，以致推升了勞工統計局（BLS）估算的居住類成本、乃至於官方的核心CPI，更不幸的是，官方居住類通膨數據約比租金市價行情落後一年。

因此，現在大家都明白，光是檢視傳統的核心通膨已不可靠；但採用剔除愈來愈多項目的種種「核心」指標，也可能冒著一個風險：為自圓其說而只挑你要的素材。

「核心」何其多

克魯曼舉下列通膨指標說明：

* 標題（headline）：即官方CPI。

* 傳統核心（traditional core）：剔除食物與能源價格，但其中的居住類通膨被誇大了。

* 超核心（supercore）：剔除食物、能源、二手車，以及居住類成本。

* 超超核心（superdupercore）：傳統核心但以市場租金取代官方居住類通膨。克魯曼自創詞，但採用前白宮經濟顧問委員會主席佛曼（Jason Furman）的算法。

* 工資核心（wagecore）：克魯曼自創詞，指「最近的工資增加率」減去「工資與物價通膨之間的差距」。

克魯曼說，以三個月年化變動率來看，這五種通膨指標都不算糟--標題CPI約2%，傳統核心約3.2%，超核心略高於1.5%，超超核心是負值，工資核心略低於3%）--但「傳統核心」和「工資核心」仍高於Fed的2%通膨目標。

在2022年中之前，美國通膨蔓延得愈來愈廣，即使剔除更多項目，樂觀派也愈來愈難宣稱「基礎通膨」實際上沒那麼糟。但2022下半年起，一切開始反過來，換成悲觀派必須把焦點收窄到局限於少數幾項，才能繼續維持悲觀的通膨論調。

通膨實際情況究竟為何？

克魯曼的看法是，疫情相關的干擾確實是重大因素，但如今已減退。他也坦承，2021年美國經濟確實過熱，與聯邦支出暴增和Fed遲於察覺問題都有關係。再者，看來通膨對於在經濟火熱時過度支出的反應遠比過往前例劇烈。套句經濟術語，就是菲利浦曲線（Phillips curve）在經濟產能全開時升得很陡峭。

如今，問題變成：菲利浦曲線反轉向下時，是否也同樣降得很陡？意思是，經濟降溫會不會導致通膨快速滑落，同時失業率無需大幅升高？

克魯曼認為，答案看來是「會」。至少目前為止是如此。通膨升得快、升得久，出乎眾人意料。但現在，通膨也以同樣速度降下來。這是真的、真的好消息。