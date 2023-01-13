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美超級財報季出師不利 四大銀行早盤下挫 拖累大盤

經濟日報／ 編譯陳律安王巧文洪啟原林聰毅／綜合外電
美股超級財報季13日開鑼，打頭陣的華爾街四大銀行上季獲利表現雖都超越市場預期，但對經濟前景的展望都抱持疑慮，早盤股價應聲下挫，也拖累大盤。 路透
美股超級財報季13日開鑼，打頭陣的華爾街四大銀行上季獲利表現雖都超越市場預期，但對經濟前景的展望都抱持疑慮，早盤股價應聲下挫，也拖累大盤。 路透

美股超級財報季13日開鑼，打頭陣的華爾街四大銀行上季獲利表現雖都超越市場預期，但對經濟前景的展望都抱持疑慮，早盤股價應聲下跌超過1%，拖累大盤表現。道瓊早盤一度跌270點，之後跌幅收斂。

另外，特斯拉股價大跌也是拖累大盤的因素。特斯拉13日盤前宣布歐美降價促銷，早盤一度跌6%。

美國最大銀行摩根大通（小摩）去年第4季淨利為110億美元或每股盈餘3.57美元，比去年同期成長6%，原因是交易部門的表現比預期優異，抵銷企業購併下滑的衝擊。

小摩執行長戴蒙指出，美國經濟仍保持強勁，「然而，我們仍不清楚諸多利空的最終影響」，這些利空包括俄烏戰爭等地緣政治風險、能源和糧食供應不穩、侵蝕購買力並推升利率的高通膨，以及前所未見的量化緊縮政策」。小摩預測，美國今年將溫和衰退，因而提列了14億美元的貸款損失準備金。

花旗上季淨利減少21%至25億美元，每股盈餘1.16美元，至於營收成長6%，達到180億美元，均優於市場預期。美國銀行（BofA）上季營收年增11%至245億美元，獲利71億美元，每股盈餘85美分，均優於市場預期。然而，富國銀行卻因支付假帳戶案和解金及提高壞帳準備金，上季獲利腰斬至29億美元，或每股盈餘85美分。富國銀行13日早盤股價在四大銀行中跌幅也最深。

另外，高盛13日並未公布上季財報，但在申報文件中表示，新成立的「台平解決方案」部門，自2020年以來稅前損失約30億美元，光是2022年頭九個月的損失就達12億美元。

美國 大盤

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