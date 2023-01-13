誰怕13號星期五？至少美國股市不甩這套

在西方，13號星期五素以「大凶日」著稱，美國股市1989年10月那天就締造了「13號星期五」跌幅最大紀錄。但在2023年的今天，華爾街還怕這天「出事」嗎？市場歷史資料顯示，這天其實以小漲居多，大跌的機率很罕見，無須過慮。

財經網站MarketWatch報導，道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，自推出迄今，美股標普500指數在「13號星期五」這天平均小漲0.1%，看來似乎微不足道，但比起在所有交易日平均僅上漲區區0.03%，就顯得尚可。

然而，投資人印象最深刻的，還是1989年10月13日的那個恐怖的星期五，當天標普500指數暴跌6.1%。美股漲勢最凌厲的13號星期五落在2020年3月，當天標普500指數躍漲9.3%。

那麼，2023年1月13日星期五，又會是什麼情況？

截至12日為止，2023年初以來標普500指數漲幅達3.7%，一大助漲力道來自本周出爐的通膨數據。最新數據顯示，美國12月消費者物價升勢連續第六個月趨緩，足見Fed升息打通膨已產生效果，市場預期通膨持續降溫將促使Fed進一步減緩升息步調，從升息2碼（0.5個百分點）減為1碼。

然而，由於通膨率仍遠高於2%的通膨目標，一般認為Fed還是會繼續升息抑制通膨。現在市場最擔心的是，Fed可能升息過頭，以至於經濟有陷入衰退的風險。

Toggle AI總裁與共同創辦人Giuseppe Sette說：「這份通膨數據不足以讓鷹派的Fed住手。通膨正減退 （一如其領先指標所示），但Fed可能憂慮通膨水準仍高得太離譜，以及通膨黏著性居高不下的風險，所以不會讓升息循環戛然而止。」

所以，投資人無須迷信。如果12日漲勢能保持下去，13號星期五這天說不定會變成投資人的吉祥日。