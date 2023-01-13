外媒分析：為何美國需要日本幫助限制中國晶片？

集微網消息，近日，路透社發文分析指出，當拜登政府在2022年10月公佈旨在阻止中國成為先進半導體領域領導者的最新出口管制時，它缺少一個關鍵因素：美國盟友同意實施他們自己的匹配限制。

文章認為，說服日本加入美國的行列，將能限制中國獲得美國晶片製造技術，並切斷中國與世界其它地方製造的某些半導體晶片的聯繫，而這也將是美國總統拜登與日本首相岸田文雄本周五會面時的首要任務。

隨著中美兩國在日本地區的競爭加劇，美國官員吹捧與日本的戰略結盟越來越緊密，但是，雖然日本大體上符合拜登政府擴大美國出口管制的目標，但岸田政府一直對加入的程度含糊其辭。

日本經濟產業大臣西村康稔上周在華盛頓發表講話，承諾將在出口管制方面與美國更密切地合作，不過他沒有說日本是否會與美國的全面限制措施完全一致。

這種猶豫是可以理解的——根據半導體行業協會的數據，日本是製造先進晶片所需的專用工具設備的最大生產國，日本領先的晶片製造設備製造商東京電子佔據全球市場份額的27%，但約有四分之一的收入依賴中國。

不過最近，美國官員卻淡化了美國、日本和其他盟國之間的分歧。

「我認為對挑戰的看法非常相似，」美國政府一位高級官員周三告訴路透社，並補充說日本的出口限制可能與美國的限制不完全相同。

「但我認為日本不會質疑我們需要就此密切合作的基本前提。」美國商務部一位官員在10月份表示，他預計近期將與盟友達成協議。

白宮周四表示，荷蘭首相馬克·呂特將於周二前往華盛頓與拜登會面，討論「關鍵技術合作和自由開放的印太地區的共同願景」。

儘管如此，美國前亞洲高級外交官丹尼爾羅素表示，美國和日本的立場之間仍然存在差距。

「岸田希望美國採取適得其反的做法，既要強硬到足以阻止中國的自信，又要謹慎到足以讓日本的商業利益蓬勃發展。」他說。

美國與荷蘭的交易也可能很快進行。一位熟悉該國行業的工具製造行業高管表示，如果荷蘭政府對其行業實施類似的出口管制，ASML可能不會受到嚴重影響，因為它在中國以外擁有廣泛的客戶網絡。

《晶片戰爭》一書的作者、塔夫茨大學副教授克里斯·米勒認為，如果美國外交取得成功，其政策可能會產生預期的影響。

米勒說，隨著日本的加入，特別是在晶片製造工具方面，美國可能會「對中國推進其國內晶片製造的能力設置大量障礙」。

這將對中國的其他科技雄心產生連鎖反應，包括人工智能。

一位熟悉內部出口限制討論的晶片行業消息人士表示，日本公司可以通過在東南亞等其他地方擴張來彌補失去的中國業務。「無論好壞，日本的半導體戰略都在按照美國的意願行事。」