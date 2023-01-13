快訊

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

館長槍擊案落幕！寶和會主謀施俊吉判16年、槍手劉丞浩15年半定讞

被民進黨支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言「震撼」

Fed官員宣示未來放慢升息步伐 但不會寬鬆貨幣政策

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
費城聯準銀行總裁哈克認為，「今後升息1碼將屬適當」。路透
費城聯準銀行總裁哈克認為，「今後升息1碼將屬適當」。路透

美國去年12月通脹持續降溫有望讓聯準會（Fed）官員鬆一口氣，三位Fed官員12日的發言也透露這種看法，為2月初升息1碼（0.25個百分點）鋪路。不過，Fed決策官員仍一致認為還要進一步升息，且無論升息幅度為何，最終都要把利率升到5%以上。

美國去年12月美國消費者物價指數（CPI）較一年前上升6.5%，且比11月下降0.1%，為兩年半來首次月比下滑，核心CPI也年升5.7%，為2021年12月以來最小升幅，是Fed去年激進升息正發揮效果的最新證據。

今年有決策投票權的費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，「我預期我們今年將升息好幾次，但我認為，調升利率75個基點（3碼）的日子絕對已經過去」，「今後升息1碼將屬適當」，在利率略超過5%後，「我預期這樣…的限制效果將足以允許我們維持利率，讓貨幣政策發揮作用」。

今年沒有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）也說，「我們其實正在限制經濟（成長），想當然耳也是在抑制通膨。對我來說，這意味著（在決定未來的升息幅度時）可以稍微調整」。他在Fed去年12月升息2碼後就說，他「原則上支持一條更慢但更長、且可能升得更高的路徑」，具體取決於通膨數據。

他也說，「我們仍有工作要做，通膨還太高。在通膨持續朝我們2%的目標回落前，我們必須堅持下去」，儘管過去三個月的通膨率朝「正確方向」前進，仍「須當心太早宣告勝利，通膨持續的時間會比單純降到2%還久」，利率維持在限制性水準的時間，可能必須比原先預期還久。

有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard，今年無投票權）則說：「今天獲得的一些資訊顯示（通膨）正朝正確方向前進，這鼓舞人心。」他未反對未來以更小的幅度升息，但也說通膨仍遠高於Fed的2%目標，重申想要「盡快」將利率調高到5%以上。

芝加哥商業交易所（CME）的「FedWatch」工具顯示，市場預期Fed會在利率略低於5%暫停升息，而且可能在今年稍晚降息。這和Fed官員堅持政策路徑的看法形成鮮明對比：利率不僅會略高於5%，且傾向維持在該水準更長一段時間。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin，今年無投票權）說，可以稍微調整接下來的升息幅度。路透
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin，今年無投票權）說，可以稍微調整接下來的升息幅度。路透

Fed 通膨 美國 升息

延伸閱讀

美股續揚、那指連五漲 通膨降溫強化Fed放慢升息預期

通膨進一步降溫 美股收高

美國通膨連6降 歐股收高

陸物價高漲 全年CPI增2%

相關新聞

巴西展雄心安撫投資人 2023年預算赤字砍半

巴西左派總統魯拉和他的財長哈達德（Fernando Haddad）周四宣布上任以來的第一項財政方案，要透過加稅和減支，將...

美國、阿根廷農作物產量下修 恐再推升糧食通膨

受乾旱影響，美國2022年的黃豆和玉米收成量比原先預估還少，儘管美國農民目前種植的冬麥面積為八年來最大，但分析師認為乾旱...

Fed官員宣示未來放慢升息步伐 但不會寬鬆貨幣政策

美國去年12月通脹持續降溫有望讓聯準會（Fed）官員鬆一口氣，三位Fed官員12日的發言也透露這種看法，為2月初升息1碼...

南韓央行升息1碼 緊縮循環接近尾聲

南韓央行13日調升基準利率1碼至3.5%，為14年新高，符合市場預期，市場認為這可能是18個月以來升息循環的最後一次升息...

彭博：東南亞國家央行利率很快會觸頂 本季結束升息

東南亞國家央行靠升息對抗通膨的舉措看來接近結束，經濟學家認為緊縮周期會在本季升息25-50個基點後告終。

最壞情況已過？IMF：預料不會再降全球成長預測

在投資人已對國際貨幣基金（IMF）、世界銀行、經濟合作發展組織（OECD）等跨國機構輪番調降全球經濟成長率預測感到疲乏後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。