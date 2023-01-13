中美科技戰加劇 歐盟是否需建立一套自己的出口管制制度？

集微網消息，美國對與中國交易的半導體技術的最新出口管制標誌著全球技術貿易新時代的開始，歐洲國家需要緊急討論戰略出口管制以便參與其中。對此，歐洲外交關係協會（ECFR）分析師撰文對此做了闡述。

他們認為，美中科技競爭邁上了新台階。10月，美國商務部宣佈全面限制與中國交易的先進半導體技術的出口，這些影響深遠的貿易限制標誌著戰略出口管制新時代的開始，屆時美國將尋求新的聯盟來對抗其對手。

他們指出，歐盟成員國需要緊急將出口管制納入其地緣政治和地緣經濟議程，並形成共同立場，以避免成為加速脫鉤動態及其對貿易、安全和技術發展的巨大影響的旁觀者。

2018 年出口管制改革法案 (ECRA) 確立了美國兩黨的長期立場，並得到了多個政府的承認，即必須越來越多地控制向美國對手出口「新興和基礎」技術。拜登政府現在廣泛利用 ECRA當侷限制主要商業技術流向中國，將先進半導體確定為軍事實力的「力量倍增器」，對美國經濟安全至關重要。出口管制以及日益保護主義的產業政策，必將成為華盛頓與中國戰略脫鉤的主要地緣經濟工具之一。

這些措施標誌著美國出口管制政策的戰略飛躍。在關鍵技術上對中國保持「盡可能大的領先優勢」是拜登國家安全戰略的核心目標，現在很明顯，華盛頓願意為實現這一目標而面臨重大經濟損失。

出口管制以及日益保護主義的產業政策，必將成為華盛頓與中國戰略脫鉤的主要地緣經濟工具之一。事實上，美國政府正在認真考慮採取進一步的控制措施，包括針對人工智能 (AI)、生物技術、量子信息科學等領域。

這些限制的嚴重影響遠遠超出美中貿易。根據所謂的最低限度和外國直接產品規則，商務部可以要求世界上任何在其產品或生產過程中使用美國原產技術或知識產權的公司要求其出口獲得美國許可證。

這種治外法權，加上美國在許多關鍵技術方面的領先地位，為華盛頓提供了對全球技術貿易的巨大影響力，現在它正在先進半導體製造領域將其武器化以對抗中國。

然而，華盛頓意識到單邊控制可能會隨著時間的推移失去效力，並可能通過強烈激勵非美國公司取代美國製造的投入並確保在中國的市場份額來損害美國的經濟競爭力。

文章指出，白宮越來越多地敦促其歐洲（和東亞）盟友引入類似的國家控制。利用針對俄羅斯的協調出口管制的勢頭，美國也在推動多邊出口管制制度的改革，以應對新的安全威脅——尤其是來自中國的威脅。儘管中國尚未直接對10月份的措施進行報復，但正在遊說歐洲加深雙邊技術聯繫，以應對美國單邊主義的加劇。鋻於中國最近通過了《反外國制裁法》，應該可以預料到針對美國任何進一步限制的反制措施。而歐盟夾在兩者之間，迄今為止一直莫名其妙地處於被動狀態。

歐盟立場的必要性

美國的新措施迅速重新定義了國家安全參數，將其與停止或減緩中國關鍵技術的開發聯繫起來。面對華盛頓的戰略跨越、中美地緣經濟競爭加劇以及當前的地緣政治和技術現實，歐盟成員國必須緊急審視現有的出口管制政策，制定對美共同戰略立場。

文章分析，歐盟必須將出口管制問題納入其更廣泛的地緣政治和地緣經濟思考中。但在討論任何重大戰略飛躍之前，歐盟應該加強對現有限制的執行。為提高執法能力，成員國應增加工作人員、引入新的數據驅動技術並擴大信息共享。他們還應迅速採用現有工具在歐盟當侷之間交換許可數據。

文章闡述，情報機搆必須更密切地參與並相互協作，以幫助發現規避制裁和出口管制的行為。歐盟還應考慮在俄羅斯、中國和伊朗等關鍵的第三國的歐盟大使館設立合規監督小組。

其次，歐盟必須形成與美國和中國平等接觸的共同立場。由於貿易、安全和外交政策之間的緊密聯繫，戰略性出口管制將影響整個歐盟。將反應留給目前受影響最嚴重的成員國是短視的，尤其是在美國即將實施更多控制措施的情況下。

如果不同的國家針對與美國和中國的貿易制定不同的政策，單一市場的一致性和防禦可能會受到損害，因為許多技術供應鏈涉及多個歐盟國家。

第三，歐盟應對新的安全威脅及其與出口管制政策的相關性進行聯合風險評估。這應包括分析技術轉讓（合法和非法）如何促進系統性競爭對手的軍事建設，以及經濟和技術對關鍵技術（包括晶片和清潔能源技術）的依賴所產生的威脅。

最後，文章認為歐盟應考慮現有的多邊出口管制制度，特別是「瓦森納協議」，是否能夠（並且應該）解決因技術快速進步、軍民融合政策、經濟脅迫做法和供應鏈不安全而給歐盟安全帶來的新風險——特別是考慮到俄羅斯的成員身分。它應該考慮如何在出口管制方面的雙邊、多邊和多邊合作之間建立新的平衡才能有效並符合歐洲的利益。以這種方式與各種國際夥伴合作將防止形成一個技術集團，這在政治和經濟上都是有風險的。

美國開啓了戰略出口管制的新時代。歐盟中很少有人希望破壞跨大西洋的安全和貿易關係，但他們也不想阻止中國的技術進步或加速集團的形成。歐盟必須找到一種方法來平衡這些可能性。為此，成員國需要將出口管制問題納入地緣政治和地緣經濟議程，評估現有制度，形成共同立場。