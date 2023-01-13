國際油價漲逾1% 金價一度站回1,900美元

國際油價周四（12日）收漲，因市場對中國大陸經濟復甦的信心與日俱增，對原油需求前景充滿樂觀情緒，加上數據表明美國通膨降溫的跡象日益增加。基本金屬大多走高，銅價續揚，金價突破每英兩1,900美元之後漲幅收斂。

油價延續漲勢 受美國通膨降溫與樂觀的中國前景推動

布蘭特原油3月期貨上漲1.36美元，或1.7%，報每桶84.03美元。紐約西德州原油2月期貨上漲0.98美元，或1.3%，報每桶78.39美元。

在取消嚴格的防疫措施後，最大石油進口國中國大陸正在重啟經濟，提振了石油需求增加的希望。

另外，美國上月消費者物價指數（CPI）月比減少0.1%，意味通膨目前處於持續降溫的趨勢，從而強化了市場對聯準會（Fed）進一步放慢升息步調的預期。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger表示：「市場期待著CPI數據，數字極有可能導致美元貶值，而這種反向的關聯性，會推動原油買盤。」「原油正因美元走軟而受益。」

由於俄羅斯的石油供給可能受到更多限制，市場也在為此做準備。

美國能源資訊署（EIA）表示，歐盟對俄羅斯海運石油產品的進口禁令將於2月5日生效，這可能比歐盟去年12月實施的海運原油進口禁令更具破壞性。

不過，美國原油庫存意外大增，限制了油價漲幅。截至6日的當周，美國原油庫存大增1,900萬桶，至4.396億桶；相形下，分析師預估為減少220萬桶。

金價一度突破每英兩1,900美元大關

美國12月消費者物價指數月比下降0.1%。在數據公布後，美元匯率續貶，推動金價12日盤中一度上漲1.4%，突破每英兩1,900美元大關，隨後漲幅收斂，但仍遊走在該水準附近。

現貨金價終場收漲1.1%，報每英兩1897.09美元。紐約黃金期貨也漲1.1%，收在每英兩1,898.8美元。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示：「實質收益率下降和美元走軟，提振了金價，去年阻礙金價的兩個關鍵因素都有消退的跡象。」他個人認為，Fed可能在2月升息1碼（25個基點），然後維持在該水準，之後在2023年下半年降息。

Fed官員迅速發聲，強調雖然CPI數字正朝著正確的方向發展，但他們堅持將通膨拉回到2%的立場。他們認為利率將上升「較慢，但時間較長，而且有可能更高」。

費城聯邦準備銀行總裁哈克和聖路易斯聯準銀行總裁博拉德，都認為利率要達到5%以上，藉以抑制通膨。