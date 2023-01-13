快訊

高溫上看30度周日變天 吳德榮：下周強烈冷氣團機率高 恐冷到年初一

台積電ADR大漲6.4% 較台北交易溢價擴大到8.9%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電周四法說會釋出中性偏多訊息，在昨晚美股開盤後，無論美股走勢，台積電ADR都呈現穩步上揚的格局，終場收盤大漲6.4%，連五漲，收在87美元，較台北交易溢價擴大到8.9%。

台積電法人說明會昨天下午登場。台積去年第4季營收達199.3億美元，順利達成199億至207億美元目標，約新台幣6255.3億元，季增2%，再創新高。展望今年，上半年業績將滑落，下半年可望回升，今年營運將呈現「先蹲後跳」態勢，全年美元營收將微幅成長，長期毛利率達53%以上是可實現的。

美國股市周四（12日）收高，那指連續第五個交易日收漲，因美國去年12月通膨一如預期出現降溫跡象，強化了市場對聯準會（Fed）進一步放慢升息步調的預期。

道瓊工業指數上漲216.96點，漲幅0.64%，至34,189.97點；標普500指數上揚13.55點，漲幅0.34%，收在3,983.16點；那斯達克綜合指數揚升69.43點，漲幅0.64%，報11,001.11點；費城半導體指數漲34.29點，漲幅1.2%，收至2,789.65點。

台灣加權股價指數昨天下跌19.80點收在14,731.64點，台積電漲0.4%收在486.5元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.45 +0.57 101.00 6.39

中華電 CHT 113.97 -0.03 113.50 0.41

台積電 TSM 529.66 +6.38 486.50 8.87

聯電 UMC 46.09 +1.75 45.15 2.07

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美股

延伸閱讀

台積電今年資本支出 低於預期

台積電評估在日興建第二座廠

不畏美股翻黑 台積電ADR強漲逾4%、台指期夜盤呈現紅盤

美股早盤由紅翻黑！道瓊跌逾百點 投資人解讀通膨數據

相關新聞

通膨進一步降溫 美股收高

最新報告顯示，美國去年12月消費者物價年增6.5%，連續第6個月下滑，華爾街股市主要指數今天皆收高

美通膨減緩 去年12月CPI持續降溫

美國去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）比起前年同期上揚百分之六點五，是一年多來最小年升幅，比起十一月更微幅下降百分之○點...

IEA：全球邁向新工業時代

國際能源署（IEA）12日發布最新報告說，世界各國在能源安全顧慮、氣候承諾和產業政策驅使下積極發展乾淨能源，引領全球邁進...

韓Kakao娛樂獲主權基金注資

南韓Kakao娛樂公司12日宣布，已透過發售債券籌資9.66億美元（1.2兆韓元），並獲得沙烏地阿拉伯和新加坡的主權基金...

美最佳工作場所排行蘋果Meta跌出百大

蘋果（Apple）與Meta多年來一直被視為科技業菁英中的菁英，公司的文化、價值、福利與待遇，無不吸引各方好手競相為之效...

顧能：PC市場明年才復甦

數家市場研究及調查機構均指出，去年第4季全球個人電腦（PC）出貨量大減；分析師指出，從業界預測來看，PC市場要到2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。