台積電ADR大漲6.4% 較台北交易溢價擴大到8.9%
台積電周四法說會釋出中性偏多訊息，在昨晚美股開盤後，無論美股走勢，台積電ADR都呈現穩步上揚的格局，終場收盤大漲6.4%，連五漲，收在87美元，較台北交易溢價擴大到8.9%。
台積電法人說明會昨天下午登場。台積去年第4季營收達199.3億美元，順利達成199億至207億美元目標，約新台幣6255.3億元，季增2%，再創新高。展望今年，上半年業績將滑落，下半年可望回升，今年營運將呈現「先蹲後跳」態勢，全年美元營收將微幅成長，長期毛利率達53%以上是可實現的。
美國股市周四（12日）收高，那指連續第五個交易日收漲，因美國去年12月通膨一如預期出現降溫跡象，強化了市場對聯準會（Fed）進一步放慢升息步調的預期。
道瓊工業指數上漲216.96點，漲幅0.64%，至34,189.97點；標普500指數上揚13.55點，漲幅0.34%，收在3,983.16點；那斯達克綜合指數揚升69.43點，漲幅0.64%，報11,001.11點；費城半導體指數漲34.29點，漲幅1.2%，收至2,789.65點。
台灣加權股價指數昨天下跌19.80點收在14,731.64點，台積電漲0.4%收在486.5元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.45 +0.57 101.00 6.39
中華電 CHT 113.97 -0.03 113.50 0.41
台積電 TSM 529.66 +6.38 486.50 8.87
聯電 UMC 46.09 +1.75 45.15 2.07
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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