美通膨減緩 去年12月CPI持續降溫

美國去年十二月消費者物價指數（ＣＰＩ）比起前年同期上揚百分之六點五，是一年多來最小年升幅，比起十一月更微幅下降百分之○點一，是二○二○年疫情爆發以來首見；整體與核心ＣＰＩ年升幅也全面下降，完全符合預估，進一步確認通膨持續降溫。預料聯準會（Ｆｅｄ）二月會議雖仍將升息，但幅度縮小到一碼的機率升高。美股早盤平盤震盪，美元指數下挫，黃金價格同時走高。

美國勞工部十二日公布，上月整體ＣＰＩ比十一月下降百分之○點一，符合預估，主因能源價格下跌；比去年同期上升百分之六點五，比十一月時的百分之七點一升幅明顯下降，符合預估，也是連續第六個月出現升幅縮小。

核心ＣＰＩ相對頑強，比十一月上升百分之○點三，符合預估，但高於十一月時的百分之○點二升幅；至於年升幅由百分之六點○降到百分之五點七，符合預估。其中核心產品價格下降百分之○點五，中古車連續第五個月下跌；能源也下跌百分之一點六，汽油及電力全面下降；但食品上漲百分之○點五，成衣價格小漲；居住成本仍上漲百分之○點六，但是四個月來最低升幅，主因旅館房費下降。

經濟學者表示，通膨年升率正加速減緩；而且由於二○二二年初通膨基期偏高，因此未來幾個月ＣＰＩ年升幅還會下降更多。但儘管如此，由於通膨率離百分之二目標還有相當距離，而且通膨壓力繼續擴散到勞力密集的服務業，價格受工資上升影響顯著，黏著性將更強，因此Ｆｅｄ不會暫停升息，只可能將升息幅度進一步縮小到一碼。

同日公布的上周初領失業金人數二十點五萬人，比預期的二十一點五萬人少，顯示美國勞動市場依然韌性十足。

最新數據公布後，費城聯邦準備銀行總裁哈克表示，儘管Ｆｅｄ需繼續升息以抑制通膨，但和去年相比，調升利率的步調大幅放慢。

哈克握有利率決策投票權，他十二日表示：「我預期今年我們將再升息幾次，但一次調升三碼的時期已經結束。我認為，把升息的幅度降至每次升息一碼是適當的」。

哈克並表示，到了該停止升息的時候，Ｆｅｄ可能把利率維持不變一段時間，「我預期，今年某個時間政策利率將達到限制性的程度，屆時我們會讓利率不動，等待貨幣政策生效。」