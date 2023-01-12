美股早盤由紅翻黑！道瓊跌逾百點 投資人解讀通膨數據
美股三大指數12日早盤由紅翻黑，道瓊工業指數跌近150點，投資人正審慎解讀美國去年12月的通膨數據。
道瓊工業指數早盤一度上揚0.3%，隨後轉跌近0.3%；標普500指數跌0.48%、那斯達克指數跌0.7%。費城半導體指數跌近0.01%，台積電ADR逆勢大漲近5%。黃金現貨大漲0.86%，衝破1,900美元大關，為去年5月以來首見。
勞工部12日公布，美國去年12月消費者物價指數（CPI）比前年同期上揚6.5%，符合市場預期，是一年多來最小年升幅，比起11月更微幅下降0.1%，是2020年新冠疫情爆發以來首見。
Quadratic資本管理公司創辦人戴維斯說，市場有信心聯準會（Fed）能控制住通膨，但這仍有待觀察，因為CPI並非唯一的通膨觀察指標。
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