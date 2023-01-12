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放假被公事煩？這家公司規定 打擾同事休假重罰上萬元

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
研究顯示，對許多白領勞工而言，放假還得處理公事的情況可謂家常便飯。路透
研究顯示，對許多白領勞工而言，放假還得處理公事的情況可謂家常便飯。路透

多年來數項研究顯示，對許多白領勞工而言，放假還得處理公事的情況可謂家常便飯，尤其是在印度。印度員工較全球同業拿得薪水更少但工作更重，孟買一家公司為防堵歪風，決定出狠招對付這類問題。

CNN報導，印度夢幻體育遊戲平台Dream11的一份聲明顯示，若員工「用工作相關電話或訊息」聯繫休假中的同仁，將被罰款10萬盧比（1,200美元），相當於新台幣3.7萬多元，這是該公司努力確保員工「關機並享受健康的工作與生活平衡」的措施之一。

根據這項名為Unplug的政策，Dream11員工每年可享七天的「關機假」（unplugged leave），「放關機假者可登出電子郵件、Slack和WhatsApp群組等」。

發言人未提及Unplug政策上路了多久，但Dream11共同創辦人去年12月接受CNBC採訪時表示，迄今仍在實施該政策。

根據資訊平台TracXN，Dream11成立於2008年，擁有1,000多名員工，估值約80億美元，投資人包括Tiger Global、騰訊等企業大咖。

印度孟買一家公司對打擾同事休假的員工罰錢，希望雇員放假就好好放鬆享受。美聯社
印度孟買一家公司對打擾同事休假的員工罰錢，希望雇員放假就好好放鬆享受。美聯社

印度 薪水

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