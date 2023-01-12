外務省前次官: 軍事優先的美日「二加二會談」將日本推上抗中前線

美國與日本年度例行性的外交與國防首長「二加二」會議11日在華府落幕，雙方達成強化安保合作的共識。日本媒體分析，這次會談與之前的最大不同就是在對付北京方面，美日將採取軍事優先，政治（外交）居次的做法。從會後聯合聲明來看，的確對外交方面沒有甚麼著墨，主要都是在強調軍事部署。

曾任日本外務省審議官（相當於次官）的田中均12日在日本《每日新聞》撰文指出，美日安保政策最大的變革就是日本在進一步融入美國安保體系的同時，被推上美國抗中的戰略前線。

田中均指出，日美在嚇阻中方片面採取行動上面有共同利益，但是日中關係不同於美中關係。對日本來說，中國是鄰國，雙邊之間存在很深的歷史、經濟與文化淵源。基於法治的前提下，日本願意與中國和平相處；美國則不同，對於雙方經濟脫鉤毫不遲疑。