路透專欄作家評台積電財報：晶片龍頭守成不易

路透熱點透視專欄作家馬克（Robyn Mak）說，要穩守全球晶片製造業龍頭寶座，代價再高也不為過。台積電12日宣布2022年業績有始有終，第4季獲利比上一年同期激增78%，創97億美元新高。但隨著晶片市場進入下坡路段，而海外擴張、研究發展及其他因素導致成本升高，預料將侵蝕今年的獲利能力。

台積電自估今年第1季營收額在167億~175億美元之間；若以區間中點171億美元計算，將比上一季減少14%，主因全球半導體需求急降。同期營業獲利率預估將降到僅41.5%，雖高於同業，但比上一季急降10個百分點以上。

客戶下單減少，成本升高，加上匯率走勢不利，是台積電預估今年業績相對較遜的主因。台積電今年為開發新一代科技，導致研發支出將增加20%；美國廠營建費用是台灣廠的5倍，也加重成本負擔；預估今年資本支出高達360億美元，與2022年大致相當。各項成本持續增加，龍頭的確並不好當。