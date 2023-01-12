通膨嚴重政府專制 孟加拉民眾噓總理

通膨讓各國政府都面臨高民怨！孟加拉在全國10個城市11日爆發嚴重抗議，反對黨民眾呼籲無法處理高物價的總理哈西娜下台，並舉行選舉，反對派也批評政府箝制言論自由、打壓異己。孟加拉因通膨出現糧食價格高漲，政府雖有發給窮苦民眾食物，但仍無法平息民怨。

政府無能處理通膨

根據《半島電視台》報導，由孟加拉民族黨率領30幾個黨派，11日在首都達卡與全國9大城市舉行聯合示威，示威總人數預估有5萬人，民眾呼籲執政黨孟加拉國人民聯盟的總理哈西娜下台，並重新舉行大選。

《土耳其通訊社》提到，抗議民眾表示，政府無法處理嚴重通膨，孟加拉貨幣已貶值25%，需要透過重新選舉來改善問題。警方以橡膠子彈、催淚瓦斯驅趕抗議民眾，目前約有100位抗議民眾受傷、30人遭逮捕。孟加拉國人民聯盟也舉辦規模較小的集會活動聲援總理，哈西娜也對外回應拒絕下台。

專制政府外界擔憂

但反對黨與國際同時擔心，孟加拉除了通膨惡化以外，民主環境也隨之變糟。孟加拉民族黨主席、擔任過2屆總理的齊亞先前被政府指控貪汙而遭到逮捕，且哈西娜為了追究過去軍政府政變推翻她父親，動用如法外死刑、讓犯人被消失等極端手段，因此遭到國際制裁、許多政府高層的帳戶都遭到凍結。

但哈西娜政府否認這些指控，並表示許多罪犯都是與警方交戰的過程中死亡。孟加拉近來是南亞成長快速的經濟體，擁有大量人口紅利，但俄烏戰爭產生的糧食危機與通膨也讓底層民眾快過不下去，政府雖然發給底層民眾免費食物，但因應能源短缺也有進行長期斷電，引發基層跳腳。

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