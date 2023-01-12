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斯里蘭卡陷經濟危機 呼籲中、印減債

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國內動亂、通膨危機，斯里蘭卡陷入嚴峻經濟危機，央行急呼「中國、印度減少債務」。（Photo by Ming-Yueh Wang on Flickr under C.C. License）
國內動亂、通膨危機，斯里蘭卡陷入嚴峻經濟危機，央行急呼「中國、印度減少債務」。（Photo by Ming-Yueh Wang on Flickr under C.C. License）

國內動亂、通膨危機，斯里蘭卡陷入嚴峻的經濟危機，該國央行急呼「中國、印度降低債務金額」！斯里蘭卡長期仰賴中國與印度的貸款維持經濟，但該國因為通膨危機，引發國內暴動。該國央行呼籲，中國與印度應降低債務，讓斯里蘭卡可以「真正」開始償還債務，並增加國際投資者的信心。

呼籲中、印減債

BBC》報導，斯里蘭卡長期仰賴中國與印度的融資，債務危機愈滾愈大，目前國內的財務危機更讓該國雪上加霜，國際貨幣基金組織表明，「如果中國與印度不同意減少債務的話，就不會提供現金援助給斯里蘭卡」。

對此，斯里蘭卡央行行長威落辛翰說，中國與印度應儘早減少貸款，這樣才能幫助該國真正開始償還債務。他強調，「我們也不想長期處於債務不履行的處境，這對我國與債權國都相當不利，也減少國際投資者的信心」。

世界銀行估計，斯里蘭卡的2022年的經濟萎縮了9.2%，2023年也不容樂觀，預計再萎縮4.2%。世界糧食計畫署則估計，該國有超過800萬人陷於「糧食不安全」的狀況，尤其集中於農村地區。

一帶一路滾債

斯里蘭卡去年陷入燃料、糧食和藥物短缺等危機，引爆國內動亂，更迫使總統拉賈帕克薩更因此出逃海外。不少民眾認為，中國長期進行「一帶一路」政策，成為斯里蘭卡最大債權國之一，應負起一定責任。

更有斯里蘭卡官員強調，如果中國不協助斯里蘭卡進行債務重整或取消債務，就要發起「中國滾回家」運動。

路透社》報導，當時，中國遲遲不願表態之際，印度選擇提供大量的融資貸款援助斯里蘭卡。分析指出，鑒於印度持續與中國在喜馬拉雅邊界發生摩擦，區域安全是印度關注的焦點，而印度提供融資的目的之一，就是在抗衡中國在當地與日俱增的勢力，確保自家「後院」穩定。

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斯里蘭卡 印度 債務危機

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