郭明錤：蘋果將推99美元AirPods 鴻海旗下鴻騰成組裝廠

知名分析師郭明錤表示，蘋果公司最快將在2024年底新推出售價不到100美元的平價版無線耳機AirPods產品，而且鴻海集團子公司鴻騰精密將成為AirPods新組裝廠商。

AppleInsider網站報導，一些分析師近期表示，蘋果可能開發「輕量版」的AirPods，以便和市面上其他便宜的無線耳機競爭。

天風國際證券分析師郭明錤12日推文表示，他的最新調查顯示，鴻騰精密未來可能取代歌爾，成為AirPods新組裝廠商並大幅受惠。

他說，下一代AirPods預期在2024下半年或2025上半年大量出貨，包括目標定價在99美元的平價版AirPods，以及新款耳罩式耳機AirPods Max，組裝廠包括立訊與鴻騰。

郭明錤說，AirPods組裝和鴻海的電動車事業/MIH聯盟將成為鴻騰精密未來幾年的兩大成長動力。

消息出爐後，在港股掛牌的鴻騰精密股價12日盤中一度飆高30%，稍後漲幅收斂至16%，報每股2.24港元。