裁員潮擴大 高盛、貝萊德裁減人員 接著可能是消費產業

在科技業者持續裁員之際，華爾街也開始裁減人員，高盛11日啟動金融海嘯以來最大規模的人員裁撤行動，貝萊德也計劃削減約500個工作，為2019年來首次裁員，Deloitte調查則顯示，消費品產業也準備裁員。

路透與英國金融時報（FT）報導，高盛11日開始裁撤從紐約、倫敦一直到香港各地的銀行家。路透引述知情人士指出，這次裁員人數略多於約占3,000人，約三分之一受影響人員都來自投銀資行和全球市場部門，也可能影響多數主要部門。

FT則指出，高盛上周就啟動縮減3,200個工作，但多數受影響的銀行家是在11日收到解雇通知。這波裁員約影響高盛約4.9萬名員工中的6.5%。消息人士說，許多人員都沒拿到去年的績效獎金就得走人，一些比較資淺的人員則有30分鐘打包行囊離開，多數董事總經理職位能領到截至1月底的薪水，然後取得三個月的有薪假，副總裁以下者則有兩個月的資遣費。高盛11日在聲明中表示，對必須離開的許多人來說，是艱困時刻，但感謝所也員工的付出，並且提供支持度過過渡期。

此外，全球最大資產管理業者貝萊德發布的員工備忘錄顯示，正在裁撤500人，約占全球人力的3%。貝萊德發言人表示，裁員的原因是「前所未見的市場環境」，但裁員後，員工數仍將比一年前多約5%~6%；貝萊德的員工人數在過去三年增加超過20%。此前，摩根士丹利正在裁減約2%的全球員工。加密貨幣交易平台Coinbase打算裁減950個職位。

另外，Deloitte訪調美國和歐洲消費品業者主管後，逾半數受訪主管表示近年的缺工情況將在半年後告終，或者已經化解。進70%受訪者表示，不會擴增招聘步調，甚至可能減少招募人手，25%打算裁員。

Deloitte是在去年11月針對美國和歐洲的餐飲、家庭用品、個人照護及服飾業，訪調150位主管，多數業者都是跨國公司，每一家年營收都超過5億美元。