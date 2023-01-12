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全球PC出貨慘 業界預料到明年都不會出現全面復甦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
顧能認為，企業買主正延長PC的使用年限並延後採購，這表示企業市場到2024年都不太可能恢復成長。路透
顧能認為，企業買主正延長PC的使用年限並延後採購，這表示企業市場到2024年都不太可能恢復成長。路透

個人電腦（PC）製造商去年出貨量銳減，從業界預測來看，直到明年都不會出現全面復甦。

顧能（Gartner）初步統計顯示，去年第4季全球PC出貨量大減29%，IDC稍早也估計PC出貨衰減28.1%，並表示疫情帶動的PC市場熱潮已經結束。

顧能分析師 Mikako Kitagawa 指出，PC來自企業買者的需求在去年第3季開始下滑，「企業買主正延長PC的使用年限並延後採購，這表示企業市場到2024年都不太可能恢復成長。」

IDC則表示，固然PC市場前景因連二季衰退而益顯沉悶，但今年預料會出現「重重機會」，有可能開始復甦。

據顧能和IDC預測，PC去年第4季出貨量在6,530萬台至6,720萬台左右，而據顧能估計，PC去年全年出貨量為2.86億台，較前年衰退16%。

惠普和戴爾在內的PC業者去年均認為，今年仍將持續呈現PC需求低迷的情況。惠普去年11月宣布裁員10%，以落實撙節的計畫。

疫情 重機

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