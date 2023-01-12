日圓勁升 傳日銀下周會議將檢討超寬鬆貨幣政策副作用

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周四一度升值0.7%至131.55。
日圓兌美元周四一度升值0.7%至131.55。

日圓對美元周四勁升，讀賣新聞報導，日本銀行（央行）官員將在下周的政策會議上評估超寬鬆貨幣政策的副作用。

日圓兌美元周四一度升值0.7%至131.55。

日銀去年12月調高殖利率管制政策之下10年期公債殖利率可容許上限，由原本的的0.25%調高到0.50%，震驚市場，導致日圓急升。讀賣新聞周四未說明消息來源報導，儘管上個月已調整殖利率容忍區間，但仍看到意外的利率變動，將考慮調整購債操作，並在必要時進一步調整政策。

策略師預料，新上任的日銀總裁4月接替黑田東彥後，日銀未來幾個月會進一步調整政策。黑田上個月強調，日銀微調政策不代表貨幣寬鬆政策開始退場，而是要讓政策更能維持久遠。

澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 說：「日銀自超寬鬆政策退場的預期心理，仍將是美元∕日圓的阻力。日本10年期公債期貨和交換利率仍逼近於1%，指明市場預期日銀會有更鷹派的政策調整。」

在日本政府干預、美國放緩升息腳步，以及日銀今年政策可能生變的預期心理下，日圓兌美元已自10月谷底翻升15%。

日本 美國 澳洲

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