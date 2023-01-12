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微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。路透
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。路透

微軟公司（Microsoft）表示，正調整休假規定，讓美國的員工可休假「無上限」。這套制度先前已在微軟旗下的專業社群網站LinkedIn實行。

微軟發言人表示，最新的調整從1月16日生效，只適用在美國的全職員工。該公司考慮無上限休假制度已有數年之久，目的是要採取更具彈性的工作時間表。

這項消息最早由科技新聞網站The Verge揭露，微軟人資長霍根（Kathleen Hogan）在發給內部員工的電子郵件中宣布調整休假規定。該公司稱這種無上限休假為「自由裁量休假」（Discretionary Time Off）。

霍根在備忘錄中解釋說：「我們工作的方式、時間和地點發生巨大變化。隨著我們轉型，讓我們的休假規定現代化成為更具彈性的模式，是很自然的下一步。」

新規定上路後，微軟將提供10個公共假日、事假、病假、陪審假、喪假，以及新的無上限休假政策。此外，新進員工一進公司，也就享有休假福利，無須等到工作滿一段時間。

這種無上限休假制度已在Netflix等公司，以及高盛集團的高層銀行人士身上實行，然而，當主管設定較少休假或不休假的期望時，就會面臨挑戰。

微軟發言人說，公司已考量到無上限休假制度的可能缺陷，該公司預期能確保員工得到充足的休假時間。

對雇主來說，無上限休假制度的好處是，必須管理休假作業的工作減少，而且當員工辭職或被解僱時，不需要再將未使用的特休假折算成薪水。微軟將在4月時向員工一次給付未休假的折算金額。

美國 薪水

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