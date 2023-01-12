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拜登私藏機密文件風波還沒完！傳又被找到另一批

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登遭爆私藏機密文件，NBC稍早引述消息人士報導指出，拜登助理在另一處地方找到第二批機密文件，已轉交國家檔案局，詳細內情尚不清楚。

根據報導，自去年11月找到第一批機密文件後，拜登助理們一直在搜尋有否其他機密文件放置在他使用過的地方，之後發現多了至少一批機密文件。對此，白宮和司法部都拒絕對此發表評論。

拜登日前被爆擔任副總統時的機密文件被攜出白宮，放在拜登卸任後在賓州大學擔任榮譽教授所用的辦公室內，且機密文件多達10份，包括有關烏克蘭、伊朗、英國等情報和簡報資料。

拜登10日在墨西哥向記者表示，對該事件感到震驚，稱不知道自己卸任副總統後，有部分機密文件被帶到私人辦公室，也不知道文件內容，並指他的律師已採取一切必要行動，立即通知國家檔案管理局。

拜登 白宮 烏克蘭

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