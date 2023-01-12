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蘋果考慮Mac電腦大改款搭載觸控螢幕 2025年上市

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果考慮讓Mac電腦搭載觸控螢幕。歐新社
蘋果考慮讓Mac電腦搭載觸控螢幕。歐新社

蘋果公司想為旗下Mac電腦加上觸控螢幕，但這樣做會放棄蘋果長期以來的正統看法，共同創辦人賈伯斯一度稱這是糟糕的人體工學設計。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果工程師積極參與該項目，表明該公司認真考慮生產首款帶觸控螢幕的Mac。不過，計畫未定案，也可能有變化。

十多年來，蘋果一直認為觸控螢幕在筆記型電腦上效果不佳，想要觸控界面的話，應該選用iPad。搭載觸控螢幕的Mac也有可能蠶食iPad銷量。

但愈來愈多的競爭對手為桌電添加觸控螢幕，蘋果有跟進的壓力。近年來Mac聲勢再起，比iPad還賺錢，蘋果想盡可能地保持該產品線的吸引力。

因計畫未公開而要求匿名的知情人士說，根據目前的內部研究結果，蘋果可能在2025年推出首款帶觸控螢幕的Mac，成為MacBook Pro大改款的一環。

首款有觸控螢幕的MacBook Pro應會保留傳統的筆電設計，包括標準的觸控板和鍵盤。但螢幕會支援與iPhone或iPad一樣的觸控輸入和手勢操作。假以時日，觸控螢幕還可能拓展到更多Mac機型。

蘋果也計劃MacBook Pro改款時，顯示器採用OLED技術。Mac電腦目前使用LCD螢幕，但 iPhone和Apple Watch均已採OLED，後者亮度和顏色更佳，2024年上半年問世的iPad Pro 也將會有OLED螢幕。

Mac若搭載觸控螢幕，將標示蘋果的一大轉變。已故的賈伯斯認為，讓電腦使用者抬手去觸控直立螢幕的想法「行不通」，「一段時間之後，手臂會想放下來」。

賈伯斯

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