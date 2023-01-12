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銅價突破每噸9,000美元 油價連五漲 金價穩守8個月高位

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

銅價自6月以來首次突破每噸9,000美元大關，市場樂觀預期中國大陸重新開放將提振國內的需求。在美國周四即將公佈至關重要的通膨數據之際，黃金價格周三在八個月高點附近持穩。油價上漲，未受美國原油庫存大幅上升拖累，交易員更關注中國在春節前加緊買進原油。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

銅價大漲

銅價周三自6月以來首次漲到每噸9,000美元以上，投資人寄望中國大陸取消新冠肺炎防疫限制後需求將反彈。

美元走軟也對銅價有幫助。對美國利率將很快停止上升的預期已將美元推至七個月最低，使以美元定價的金屬對使用其他貨幣的買家來說更可負擔。

倫敦金屬交易所(LME)銅期貨上漲2.4%，至每噸9,129美元，連續五天上漲。美國紐約商品交易所(COMEX)銅期貨漲2.1%，至每磅4.16美元。今年以來，銅價已經上漲了約8%。

凱投宏觀分析師Caroline Bain說：「(中國)的新冠感染潮看起來確實已經達到了頂峰，從現在開始我們可能會看到活動迅速回升。」

LME鋁期貨漲1.3%，鋅漲1.2%，錫漲3.5%。鎳跌2.8%，鉛跌0.9%。

原油：油價創10月初以來最長連漲

西德州中級原油（WTI）期貨周三上漲3.1%，收於每桶77美元上方；油價連續五天走高，為10月初以來最長連漲。

紐約市場2月交割的WTI原油期貨上漲2.29美元，結算價報每桶77.41美元；3月交割的布蘭特原油期貨上漲2.57美元，結算價報每桶82.67美元。

美國能源信息管理局數據顯示上周美國原油庫存增加了1,800萬桶，為自2021年2月以來的最大單周增幅。市場已料到這個結果，因南部嚴寒天氣一度導致墨西哥灣沿岸的大部分煉油廠停產。

高盛表示，大宗商品，特別是原油價格前景取決於春節後中國經濟的開放情況。高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie周三接受彭博電視訪問時說，「經濟重開的最佳交易策略是什麼？是石油，之前什麼被閒置了？飛機，火車和汽車。現在他們重新派上了用場，石油需求會大爆發。」

Currie表示，如果中國和其他亞洲經濟體完全放開防疫限制，那麼到第3季布蘭特原油可能達到每桶110美元。周三原油期貨位於82美元之上。

對於本周自6月以來首次超過每噸9,000美元的銅，Currie預計到2023年末銅價可能突破每噸11,500美元。長線銅價或達到每噸15,000美元，與Trafigura Group的預測一致。

金價漲勢暫歇

在美國周四即將公布至關重要的通膨數據之際，黃金價格周三在接近八個月高點附近持穩。

隨著美元和美國債券殖利率下降，黃金價格去年10月底以來已上漲15%。

截至紐約時間下午4:13，現貨黃金持平於每英兩1,876.67美元；紐約商品交易所2月黃金期貨上漲0.1%，報每英兩1,878.90美元。白銀、白金和鈀金下跌。

美國 金價 紐約

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