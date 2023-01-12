快訊

今白天微熱氣溫上看29度 周末轉雨…北部低溫恐驟降至8度

隧道口幾乎淹沒！蘇花公路大清水隧道嚴重坍方 雙向交通阻斷

標普、那指漲逾1% 關鍵通膨報告發布前市場情緒樂觀

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周三收盤上漲，因為投資人越來越有信心周四的通膨數據將推動更溫和的加息幅度。路透
美國股市周三收盤上漲，因為投資人越來越有信心周四的通膨數據將推動更溫和的加息幅度。路透

美國股市周三（11日）收高，標普和那指都漲逾1%，因為投資人愈來愈有信心周四將公布的上月CPI數據降溫，從而推動聯準會（Fed）更溫和的升息幅度。

道瓊工業指數上漲268.91點，漲幅0.8%，至33,973.01點；標普500指數揚升50.36點，漲幅1.3%，收在3,969.61點；那斯達克綜合指數收高189.04點，漲幅1.8%，報10,931.67點。費城半導體指數上揚34.08點，漲幅1.3%，收至2,755.36點。

美國預定周四公布去年12月CPI報告，而路透訪調的經濟學家預測，這份備受矚目的報告將顯示美國上月CPI年增率為6.5%，較11月的7.1%有所放緩。這份通膨數據將成為影響Fed決策的重要因素。

美國公債殖利率小幅下降。作為基準的美國10年期公債殖利率從周二的3.618%降至3.554%。

在標普各大類股中，房地產類股和非必需消費品類股表現最強，而微軟、亞馬遜等權值股為標普帶來了最大的提振。亞馬遜勁揚5.8%，微軟上漲3%。

在去年大幅下跌後，標普今年迄今收漲。在去年七次升息後，對於Fed可能快要放緩激進緊縮步伐的希望，在最近幾個交易日提振了市場，儘管一些決策官員的談話支持Fed保持警惕。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide說，投資人預期「如今比去年任何時候都更接近暫停升息」，這會受到市場的歡迎。

CME FedWatch網站顯示，貨幣市場參與者預期，2月Fed僅升息1碼（0.25個百分點）的機率高達75%。

本周也是美股財報季的開始，根據路孚特IBES數據，預計標普500指數成分股的整體獲利將下滑。由美國大型銀行拉開財報季的序幕，由於貨幣政策收緊導致經濟衰退的風險上升，預計銀行的上季獲利將減少。

消息人士稱，高盛周三展開裁員。而高盛股價收盤上漲2%。

Bed Bath & Beyond Inc暴漲68.6%，儘管業績慘淡，一些投資人臆測該公司可能成為潛在的收購標的。

GE HealthCare Technologies股價上漲8.3%。這家最近才從通用電氣（GE）分拆出來的公司表示，預計今年內部經營收入將較去年有所增長。

特斯拉漲逾3.7%，蘋果漲2%，Google母公司字母漲3.5%；Meta持平。

標普 美國 Fed

延伸閱讀

瑞銀：陸今年通膨溫和 CPI平均3%

美國聯準會何時降息？摩根：可能落在明年

美經濟真能軟著陸嗎？克魯曼：謹記1980年代2大教訓

美元指數陷「死亡交叉」 短期續有貶值壓力

相關新聞

美公布通膨數據前市場樂觀 美股收高那指領漲

投資人在美國最新通膨報告出爐前持樂觀態度，因為通膨減緩可能為美國聯邦準備理事會（Fed）提供撤回激進升息政策的空間，美股...

世銀大砍經濟成長預測

世界銀行大幅下修大多數國家和地區的經濟成長預測，並警告說新的負面衝擊可能會使全球經濟陷入衰退。

蘋果明年改用自家面板

蘋果公司正計劃最快在2024年讓旗下行動裝置採用自家客製化的面板，此舉將降低對三星、樂金（LG）等技術合作夥伴的依賴，同...

優衣庫日本員工加薪四成

快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing），將在3月把日本正職員工的年薪最多調漲四成左右...

美元指數出現死亡交叉

美元指數的50日移動均線在11日盤中低於200日移動均線，兩年半以來首度出現「死亡交叉」，暗示未來仍有貶值壓力。不過，美...

美墨加峰會 推進半導體發展

隨著北美三國領袖峰會在11日登場，白宮表示，美墨加將採取行動促進北美洲半導體產業發展、加強合作根除致命毒品，以及改善移民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。