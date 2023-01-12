美元指數出現死亡交叉

美元指數的50日移動均線在11日盤中低於200日移動均線，兩年半以來首度出現「死亡交叉」，暗示未來仍有貶值壓力。不過，美元近期走勢仍取決於12日公布的美國去年12月通膨數據。

根據彭博資訊，美元指數11日盤中的50日簡單移動均值為105.974，低於200日簡單移動均值的106.329。FaceSet數據顯示，美元上次出現這種型態，已是2020年7月初的事。美元指數11日盤中在平盤附近波動，報103.186。

策略師指出，美元指數去年因聯準會（Fed）升息步伐領先已開發市場而強升，同時國際股債市劇烈波動，也使投資人湧入美元，提振美元的升值力道。但美元指數自去年9月觸頂後，在同年第4季初出現變化，因為歐洲和日本央行採取了更積極貨幣政策，顯示歐日打算縮小與美國的利差，協助歐元與日圓回升。此外，投資人也開始押注Fed的升息行動接近尾聲，儘管Fed官員近來仍表示須持續升息以抑制通膨，但升息的步調已在12月放緩，且市場認為Fed今年將繼續放慢甚至暫停升息。

MarketWatch另指出，能源價格下跌也有助抑制通膨，並且改善歐元區的貿易情況。美歐通膨同時趨緩，支撐了歐元即將反攻的論點。德意志銀行匯率研究部門共同主管薩拉維洛斯認為，市場看好歐元續升的原因包括美歐通膨落差縮小，暗示兩地的利差將進一步縮小，還有Fed政策將比ECB更早轉向鴿派。

但也有人認為，從經濟基本面來看，歐元最近的升勢過頭了。國際金融協會（IIF）首席經濟學家布魯克斯日前在推特發文表示，歐元的升勢暗示歐元區的經濟將回歸「往常」，但事實卻非如此，這種錯誤解讀造成歐元兌美元遭到大幅錯誤定價。

另一方面，美國銀行策略師團隊發現，歐洲投資人累積了龐大的美元多頭部位，可能還沒完全平倉，隨著Fed政策緊縮循環逼近終點，「今年在歐洲交易時段可能會有更多美元供應」。

美國投資人的近期關注焦點將是12日公布的美國12月消費者物價指數（CPI）報告，若顯示持續降溫，將使投資人更加預期Fed今年稍後就會開始降息。

雖然許多Fed官員都不斷表示可能會提高率到5%以上，並且維持在這個水準一段時間，但市場抱持懷疑態度，預期今年底就會降息。