美日領袖13日會談 日媒：將商定軍民兩用技術合作

日本讀賣新聞11日援引消息人士報導，日相岸田文雄和美國總統拜登13日在華府的峰會上，將在加強軍民兩用技術合作問題達成一致立場。

欲同中國大陸爭奪技術霸權的美國，對日本民間技術能力寄予厚望，雙方料將在無人機、人工智慧、機器人與量子技術等領域展開合作。

消息指出，美國感興趣的日本研發成果包括無人機建造、利用人工智慧收集並分析資訊與協助無人機操控、用機器人進行排雷和佈雷、將軍事機器人用於清潔等和平目的，以及利用量子技術進行數據加密和為雷達設備製造超靈敏感應器等。

日本此前對於將本國技術成果用於軍事目的的問題上抱持謹慎態度，但在上月通過3份旨在加強國防能力的重要文件後，使這種合作成為可能。