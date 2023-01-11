美經濟真能軟著陸嗎？克魯曼：謹記1980年代2大教訓

美國經濟歷經聯準會（Fed）一連串升息後，還有可能達成「軟著陸」（soft landing）嗎？這個話題引起「鷹」、「鴿」兩派論戰。屬「鴿」派陣營的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示審慎樂觀，但舉1980年代的例子指出仍有兩大隱憂。

克魯曼在紐約時報專欄撰文表示，1982年8月，他曾在白宮經濟顧問委員會（CEA）擔任技術幕僚一年，負責研究國際經濟議題，當時與他共事的另一位年輕經濟學者名叫桑默斯（Larry Summers），負責的是國內經濟部分。

克魯曼記得，那年新來乍到，時任CEA主席、共和黨籍溫和派的費德斯坦（Martin Feldstein）初次見面就問他一個大問題：「世界經濟即將崩垮嗎？」此問題反映兩大顧慮：1. 墨西哥剛宣布無法履行債務，拉丁美洲一波債務危機隨即展開。2. Fed使勁抗通膨，已把美國經濟推入1930年代以來最糟的衰退（在2008年金融海嘯爆發之前未見到更慘的情況）。

結果是，世界經濟並沒垮掉。債務危機使拉丁美洲陷入「失落的十年」，但經濟苦難並未蔓延至全球。至於美國，Fed貨幣政策180度大轉彎，終於振衰起敝，驅動經濟快速復甦；到1984年，總統雷根以「美國之晨」誇耀經濟欣欣向榮。

但克魯曼表示，回想起那年夏季，不由得讓他對當前媒體普遍呈現的經濟樂觀氣氛感到緊張。各方紛紛預言美國經濟迎向「軟著陸」：通膨降到可接受水準，且未引發衰退。克魯曼個人看法傾向「軟式著陸」（softish landing）:通膨顯然正降下來，衰退或許未必能完全避開，但即使發生或許也只是「溫和」衰退。

不過，他警告，鑒於1980年代初期的美國經驗，仍有兩大理由必須謹慎看待經濟前景。

顧慮一：1980年代打通膨付出痛苦代價

當時通膨確實降下來，從大約10%降到4%左右，但失業率持續竄升，1984年底雷根誇口說經濟多棒時，美國失業率是現今水準的兩倍多。

有些人認為，類似苦難將捲土重來。美國前財政部長桑默斯幾個月前還表示，要把衝上數十年來高峰的通膨控制下來，失業率非得升到接近6%不可。

克魯曼說：「我認為他錯了。」疫情相關的扭曲使基礎通膨更難以估量，但眾多指標都顯示此時通膨已顯著趨緩，同時也未見到失業率大幅上揚。據此，克魯曼「認為」桑默斯「太悲觀」，但克魯曼坦承自己不是100%確定。

顧慮二：1982年Fed才明白經濟煞車太用力

那年，情勢明朗化。Fed經濟煞車煞過頭，導致衰退程度比預期嚴重。一如現況，當年決策官員也是憑「有限的、通常也過時的資訊，並且運用極不精確的工具，試著調控經濟」。

具體而言，Fed的做法就是藉由調降利率使經濟減速，進而壓低通膨。問題是，經濟必須放緩到什麼程度？為了促成經濟減緩到那種地步，必須把利率升得多高、升得多久，才能充分見效？克魯曼認為，Fed現在引導經濟降溫的任務艱鉅，有如「戴著厚重連指手套摸黑操作重機械」。

因此，就算無需來一場嚴重衰退也能控制住通膨，如果Fed煞車踩得太猛，美國仍可能遭遇一波衰退。當然，另有一個截然相反的風險：Fed煞車煞不夠，以致控制不了通膨。但最近發布的通膨數據都不錯，提供充足理由讓Fed「冒個險，放鬆升息力道至少一段時間」。

結論是：「軟著陸」展望比數月前更可能達成，但絕不是必然的結局。