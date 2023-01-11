美墨加三國會談 聚焦半導體合作

半導體成北美重大議題！美國、墨西哥與加拿大10日進行的北美領袖高峰會談，議題聚焦於氣候變遷、毒品走私與移民議題。然而，本次也決議，未來三方會舉辦「半導體論壇」，旨在加強半導體供應鏈的投資，解決半導體供應鏈過度傾向亞洲的狀況。

三方聚焦半導體

《半島電視台》報導，美國總統拜登、加拿大總理杜魯道與墨西哥總統歐布拉多10日召開會談，探討區域經濟整合的更多可能性，聚焦於經貿、移民等議題。

《彭博社》報導，同時，白宮發聲明表示，美、墨、加三國預計會在今年初組織「半導體論壇」，盼能吸引更多投資，並在國際半導體供應鏈能有更龐大的影響力。知情官員報導，美、墨雙方同意成立高層級團隊，促進兩國的晶片合作，相關團隊仍在建立當中。

由於半導體產業長期以來皆由亞洲主導，在新冠疫情爆發後，北美的供應鏈曾一度遭受衝擊，美國為了分散風險，建立國內半導體供應的韌性，已祭出《美國晶片法》，預計投入520億美元。

共同關注毒品、移民

拜登強調，北美需要「加強供應鏈」的連結，他也強調邊境毒品走私，已加劇了美國的毒癮危機，且有愈來愈多的移民違法穿越美墨邊境，都是急需解決的問題。

對此，三國在打擊毒品交易、阻止非法移民議題的討論也有進展，包含共享新興毒品的資訊與化學組成。三國也承諾，在過去的協議上，進一步為移民提供有關墨西哥、美國和加拿大的合法入境訊息，降低他們仰賴非法走私的可能性。

此外，白宮也表示，在氣候變化方面，三方承諾到2030年時，會降低固體廢物與廢水產生的甲烷排放量，目標比2020年減少超過15%。

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