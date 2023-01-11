快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

美墨加三國會談 聚焦半導體合作

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國總統拜登（右）與墨西哥總統歐布拉多（左）達成建立半導體論壇的協議。（拜登臉書）
美國總統拜登（右）與墨西哥總統歐布拉多（左）達成建立半導體論壇的協議。（拜登臉書）

半導體成北美重大議題！美國、墨西哥與加拿大10日進行的北美領袖高峰會談，議題聚焦於氣候變遷、毒品走私與移民議題。然而，本次也決議，未來三方會舉辦「半導體論壇」，旨在加強半導體供應鏈的投資，解決半導體供應鏈過度傾向亞洲的狀況。

三方聚焦半導體

半島電視台》報導，美國總統拜登、加拿大總理杜魯道與墨西哥總統歐布拉多10日召開會談，探討區域經濟整合的更多可能性，聚焦於經貿、移民等議題。

彭博社》報導，同時，白宮發聲明表示，美、墨、加三國預計會在今年初組織「半導體論壇」，盼能吸引更多投資，並在國際半導體供應鏈能有更龐大的影響力。知情官員報導，美、墨雙方同意成立高層級團隊，促進兩國的晶片合作，相關團隊仍在建立當中。

由於半導體產業長期以來皆由亞洲主導，在新冠疫情爆發後，北美的供應鏈曾一度遭受衝擊，美國為了分散風險，建立國內半導體供應的韌性，已祭出《美國晶片法》，預計投入520億美元。

共同關注毒品、移民

拜登強調，北美需要「加強供應鏈」的連結，他也強調邊境毒品走私，已加劇了美國的毒癮危機，且有愈來愈多的移民違法穿越美墨邊境，都是急需解決的問題。

對此，三國在打擊毒品交易、阻止非法移民議題的討論也有進展，包含共享新興毒品的資訊與化學組成。三國也承諾，在過去的協議上，進一步為移民提供有關墨西哥、美國和加拿大的合法入境訊息，降低他們仰賴非法走私的可能性。

此外，白宮也表示，在氣候變化方面，三方承諾到2030年時，會降低固體廢物與廢水產生的甲烷排放量，目標比2020年減少超過15%。

【更多精采內容，詳見

半導體

延伸閱讀

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

拜登3月訪加拿大 杜魯道買美製防空系統贈烏克蘭

遭爆私藏機密文件 拜登：很訝異、不知道文件內容

彭博：拜登準備改組內閣 葉倫接受留任財長

相關新聞

美元指數陷「死亡交叉」 短期續有貶值壓力

美元指數的50日簡單移動均線在11日盤中低於200日簡單移動均線，兩年半以來首度陷入「死亡交叉」型態，暗示近期仍有貶值壓...

美墨加三國會談 聚焦半導體合作

半導體成北美重大議題！美國、墨西哥與加拿大10日進行的北美領袖高峰會談，議題聚焦於氣候變遷、毒品走私與移民議題。然而，本次也決議，未來三方會舉辦「半導體論壇」，旨在加強半導體供應鏈的投資，解決半導體供應鏈過度...

新疫情不遠 WHO呼籲保持戴口罩

疫情反覆，讓國際持續無法將口罩脫下！WHO近日表示，由於新變種病毒XBB1.5漸漸在美國流行，應加嚴防疫措施，要求民眾在長途航班要戴口罩。除了對新變種病毒的擔憂外，各國目前也對中國疫情蓋牌感到憂慮...

巴菲特入股日本商社績效驚人 三菱和三井回報均逾100%

巴菲特投資當年乏人問津的日本五大商社，如今績效傲人。拜原物料行情大漲所賜，這些商社獲利邁向新高，其中三菱商事和三井物產股...

日股隨華爾街漲勢收高 市場靜候美通膨數據出爐

日本東京股市今天隨著前一天的華爾街股市漲勢收高，投資人靜待美國即將公布的通膨數據，以一窺聯邦準備理事會（Fed）未來升息...

蘋果的面板布局已將近十年 龍潭可能扮演了關鍵角色

蘋果公司繼捨棄英特爾晶片、努力研發能取代高通的數據機晶片、還密謀捨棄博通的WiFi和藍牙晶片，現在又傳出計劃最快2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。