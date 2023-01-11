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美元指數陷「死亡交叉」 短期續有貶值壓力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美元指數11日盤中陷入「死亡交叉」型態，為兩年半以來首見。路透
美元指數11日盤中陷入「死亡交叉」型態，為兩年半以來首見。路透

美元指數的50日簡單移動均線在11日盤中低於200日簡單移動均線，兩年半以來首度陷入「死亡交叉」型態，暗示近期仍有貶值壓力，策略師也認為歐洲投資人還需要一段時間，才會完全平倉美元的多頭部位，可能加劇美元下壓。不過，美元的近期走勢仍取決於12日公布的美國去年12月通膨數據。

根據彭博資訊，美元指數11日盤中的50日簡單移動均值為105.974，低於200日簡單移動均值的106.329。FaceSet數據顯示，美元上次陷入這種型態，已是2020年7月初的事。美元指數11日盤中在平盤附近波動，報103.202。

MarketWatch指出，美元近來走弱是多項因素使然，但主因是歐元前景改善。歐洲央行（ECB）將緊縮貨幣政策的預期，促使投資人認為美歐利差將持續縮小，幫助支撐歐元；能源價格下跌也有助抑制通膨，並且改善歐元區的貿易情況。

美元指數去年因聯準會（Fed）升息步伐領先已開發市場，而強勁升值，同時國際股債市劇烈波動，也使投資人湧入美元，提振美元的升值力道，但在美元指數去年9月觸頂後，投資人預期已大幅轉變，美歐通膨同時趨緩，支撐了歐元即將反攻的論點。

德意志銀行匯率研究部門共同主管George Saravelos認為，市場會看好歐元將續升的原因包括美歐通膨落差縮小，暗示兩地的利差將進一步縮小，還有Fed政策將比ECB更早轉向鴿派。

但也有人認為，從經濟基本面來看，歐元最近的升勢過頭了。國際金融協會（IIF）首席經濟學家Robin Brooks日前在推特發文表示，歐元的升勢暗示歐元區的經濟將回歸「往常」，但事實卻非如此，這種錯誤解讀造成歐元兌美元遭到大幅錯誤定價。

另一方面，美國銀行策略師團隊在檢視美元去年每個交易日不同時段的走勢後，發現美元在去年1~9月的升勢，多數出現在歐洲交易員活躍的時段，而美元在去年第4季的貶勢，較集中在美國的交易時段，因此歐洲投資人累積了龐大的美元多頭部位，可能還沒完全平倉，隨著Fed政策緊縮循環逼近終點，「今年在歐洲交易時段可能會有更多美元供應」。

近期而言，美國投資人的近期關注焦點將是12日公布的美國12月消費者物價指數（CPI）報告，若顯示持續降溫，將使投資人更加預期Fed今年稍後就會開始降息。

雖然許多Fed官員都不斷表示可能會提高率到5%以上，並且維持在這個水準一段時間，但市場抱持懷疑態度，預期今年底就會降息。

指數 美國 Fed 美元

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