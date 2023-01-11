新疫情不遠 WHO呼籲保持戴口罩

疫情反覆，讓國際持續無法將口罩脫下！WHO近日表示，由於新變種病毒XBB1.5漸漸在美國流行，應加嚴防疫措施，要求民眾在長途航班要戴口罩。除了對新變種病毒的擔憂外，各國目前也對中國疫情蓋牌感到憂慮，紛呼籲中國政府需要公布更多數據與病毒基因序列。

航機戴口罩防XBB1.5

根據《路透社》報導，因應中國疫情與美國變種病毒，WHO在10日呼籲各國旅客在長途航班仍需要戴口罩。WHO與歐盟官員簡報指出，新變種病毒XBB.1.5在歐洲的感染人數尚未擴大，不過在美國已經佔每日新增案例27.6%，未來要觀察此病毒的疫情是否會擴大。

WHO資深官員史莫伍德表示，如果各國要採行防疫措施，必須要全面、非針對性地進行，不應該針對特定國家。但《半島電視台》提到，由於日韓相繼對從中國入境的旅客祭出旅遊禁令，中國也反制禁止日韓旅客的短期旅遊簽證。

中國疫情仍隱晦

《半島》另一篇報導提到，目前包括美國、法國、西班牙、澳洲與印度等國家都要求從中國入境的旅客需要有陰性證明才可入境，WHO也對這些國家的措施表示「可理解」，並呼籲中國需要公開更多資料，包括病毒的基因定序。

《美聯社》提到，中國去年的經濟成長率恐因動態清零跌至2.2%，但在陸續解封下，IMF預估可達到4.4%的目標，但中間仍有變數，就是解封後疫情爆發的時間會有多長。

頭過身就過？

另外，美國商會上海分部主席艾瑞克‧鄭受訪時說，許多外資尚未準備好面對中國的快速解封，大量確診很難安排員工上班地點，他希望未來疫情逐漸下降能使狀況好轉，若順利控制經濟將會有好的復甦。

雖然許多國家對於中國祭出防疫禁令，但如泰國等觀光大國仍非常期待透過中國遊客潮帶動經濟復甦。

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