快訊

林智堅論文官司戰辯「沒動機抄襲」 委任律師反批：余正煌侵害著作權

CNN沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

新疫情不遠 WHO呼籲保持戴口罩

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
WHO在11日要求長途旅行民眾要戴口罩，以因應新變種病毒威脅。（Photo by Roger Schultz on Wikimedia Commons）
WHO在11日要求長途旅行民眾要戴口罩，以因應新變種病毒威脅。（Photo by Roger Schultz on Wikimedia Commons）

疫情反覆，讓國際持續無法將口罩脫下！WHO近日表示，由於新變種病毒XBB1.5漸漸在美國流行，應加嚴防疫措施，要求民眾在長途航班要戴口罩。除了對新變種病毒的擔憂外，各國目前也對中國疫情蓋牌感到憂慮，紛呼籲中國政府需要公布更多數據與病毒基因序列。

航機戴口罩防XBB1.5

根據《路透社》報導，因應中國疫情與美國變種病毒，WHO在10日呼籲各國旅客在長途航班仍需要戴口罩。WHO與歐盟官員簡報指出，新變種病毒XBB.1.5在歐洲的感染人數尚未擴大，不過在美國已經佔每日新增案例27.6%，未來要觀察此病毒的疫情是否會擴大。

WHO資深官員史莫伍德表示，如果各國要採行防疫措施，必須要全面、非針對性地進行，不應該針對特定國家。但《半島電視台》提到，由於日韓相繼對從中國入境的旅客祭出旅遊禁令，中國也反制禁止日韓旅客的短期旅遊簽證。

中國疫情仍隱晦

半島》另一篇報導提到，目前包括美國、法國、西班牙、澳洲與印度等國家都要求從中國入境的旅客需要有陰性證明才可入境，WHO也對這些國家的措施表示「可理解」，並呼籲中國需要公開更多資料，包括病毒的基因定序。

美聯社》提到，中國去年的經濟成長率恐因動態清零跌至2.2%，但在陸續解封下，IMF預估可達到4.4%的目標，但中間仍有變數，就是解封後疫情爆發的時間會有多長。

頭過身就過？

另外，美國商會上海分部主席艾瑞克‧鄭受訪時說，許多外資尚未準備好面對中國的快速解封，大量確診很難安排員工上班地點，他希望未來疫情逐漸下降能使狀況好轉，若順利控制經濟將會有好的復甦。

雖然許多國家對於中國祭出防疫禁令，但如泰國等觀光大國仍非常期待透過中國遊客潮帶動經濟復甦。

【更多精采內容，詳見

疫情 WHO 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

病例數大降二成多第三波疫情已過？ 莊人祥曝主因

因應中國疫情 陳秀熙籲入境檢測「抗體加抗原」

新北明開放學測考場查看 確診考生需填報至防疫試場

金門入境恢復戶籍服務 春節特定時間不打烊

相關新聞

美元指數陷「死亡交叉」 短期續有貶值壓力

美元指數的50日簡單移動均線在11日盤中低於200日簡單移動均線，兩年半以來首度陷入「死亡交叉」型態，暗示近期仍有貶值壓...

美墨加三國會談 聚焦半導體合作

半導體成北美重大議題！美國、墨西哥與加拿大10日進行的北美領袖高峰會談，議題聚焦於氣候變遷、毒品走私與移民議題。然而，本次也決議，未來三方會舉辦「半導體論壇」，旨在加強半導體供應鏈的投資，解決半導體供應鏈過度...

新疫情不遠 WHO呼籲保持戴口罩

疫情反覆，讓國際持續無法將口罩脫下！WHO近日表示，由於新變種病毒XBB1.5漸漸在美國流行，應加嚴防疫措施，要求民眾在長途航班要戴口罩。除了對新變種病毒的擔憂外，各國目前也對中國疫情蓋牌感到憂慮...

巴菲特入股日本商社績效驚人 三菱和三井回報均逾100%

巴菲特投資當年乏人問津的日本五大商社，如今績效傲人。拜原物料行情大漲所賜，這些商社獲利邁向新高，其中三菱商事和三井物產股...

日股隨華爾街漲勢收高 市場靜候美通膨數據出爐

日本東京股市今天隨著前一天的華爾街股市漲勢收高，投資人靜待美國即將公布的通膨數據，以一窺聯邦準備理事會（Fed）未來升息...

蘋果的面板布局已將近十年 龍潭可能扮演了關鍵角色

蘋果公司繼捨棄英特爾晶片、努力研發能取代高通的數據機晶片、還密謀捨棄博通的WiFi和藍牙晶片，現在又傳出計劃最快2024...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。