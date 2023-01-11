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巴菲特入股日本商社績效驚人 三菱和三井回報均逾100%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三菱商事和三井物產自巴菲特2020年入股以來，股價分別上漲100%和130%。美聯社
三菱商事和三井物產自巴菲特2020年入股以來，股價分別上漲100%和130%。美聯社

巴菲特投資當年乏人問津的日本五大商社，如今績效傲人。拜原物料行情大漲所賜，這些商社獲利邁向新高，其中三菱商事和三井物產股價自波克夏入股以來已上漲逾一倍。

日本五大商社在全球各地投資能源和原物料事業，專注於石油、煤炭、銅、液化天然氣項目。去年因原物料價格大漲，這些商社靠這些投資進帳甚豐，也靠這些天然資源的貿易而獲利。據彭博分析，日本五大商社在3月為止的財政年度獲利可望創下3.9兆日圓（294.9億美元）的歷史新高。

其中兩家最賺錢的三菱商事和三井物產自巴菲特2020年入股以來，股價分別上漲100%和130%。

巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）首先公開對五大商社的持股，是在2000年8月。據彭博報導，當年對每家商社各持有5%股票，價值總計60億美元。

兩個月前，波克夏揭露對五家商社持加持股至6.5%左右，按目前匯率相當於120億美元。

彭博分析指出，日本商社經歷長年獲利停滯不前、股價也表現不佳的光景。2020年以前，五大商社合計淨利長達十年維持在大約1.5兆日圓。

日本 巴菲特 波克夏

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